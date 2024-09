Mehr Druck für Geisel-Deal: Generalstreik in Israel

In Israel ist ein Generalstreik angelaufen, um eine Vereinbarung mit der Hamas über die Freilassung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen zu erzwingen. Doch nicht alle Städte und Einrichtungen machen mit.

Nach dem Fund von sechs toten Geiseln im Gazastreifen ist in Israel ein großer Proteststreik angelaufen. Viele Städte und Gemeinden schlossen sich dem Protest an, andere verweigerten dies jedoch, weil sie eher der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nahestehen. In vielen Städten blieben unter anderem Kindergärten, Banken und Behörden geschlossen. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen. Landesweit sind zahlreiche Protestaktionen geplant, darunter Großdemonstrationen und Straßenblockaden.

Auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv sollte am Morgen der Flugverkehr eingestellt werden, die Abflugtafeln zeigten einige verspätete Flüge an. Der Betreiber des Airports teilte mit, man versuche, den Betrieb weitgehend aufrechtzuerhalten.

Israel zum Stillstand bringen

Der Gewerkschafts-Dachverband Histadrut hatte am Sonntag angekündigt, er wolle das Land einen Tag lang zum Stillstand bringen. Mitarbeiter von Verwaltung, Krankenhäusern und Verkehrsbetrieben im ganzen Land waren aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Geschäfte, Restaurants, Märkte und Schulen sollten geschlossen bleiben.

Die verschleppten Geiseln dürften nicht länger "im Stich gelassen" werden, erklärte Histadrut-Chef Arnon Bar David. Er sei "zu dem Schluss gekommen, dass nur unser Eingreifen die wachrütteln kann, die wachgerüttelt werden müssen", erklärte Bar David mit Blick auf die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Dieser wird vorgeworfen, ein Abkommen mit der islamistischen Terrororganisation Hamas über die Freilassung der Geiseln mit immer neuen Forderungen zu verhindern.

Eine Großdemonstration für einen Geisel-Deal am Sonntag in Tel Aviv Bild: JACK GUEZ/AFP

Am Sonntag hatten mehrere Stadtverwaltungen ihre Unterstützung für den Ausstand zugesagt, darunter die von Tel Aviv. Auch das Forum der Geisel-Angehörigen hatte zum Generalstreik aufgerufen, Oppositionsführer Jair Lapid schloss sich den Forderungen an.

Finanzminister Bezalel Smotrich wollte den Generalstreik per einstweiliger Verfügung verhindern, mit der Begründung, es handele sich um einen "politischen Streik". Smotrich lehnt ebenso wie der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir Zugeständnisse an die Hamas ab und drohte Ministerpräsident Netanjahu mehrfach mit dem Platzen der Regierung.

Massendemonstrationen für Geisel-Deal

Ebenfalls am Sonntag hatten Hunderttausende Menschen bei den größten Massenprotesten seit Beginn des Israel-Hamas-Kriegs vor fast elf Monaten ein sofortiges Abkommen mit der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gefordert. Die EU, die USA, Deutschland und andere Staaten stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Anti-Regierungs-Proteste in Tel Aviv Bild: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

Die sechs getöteten Geiseln waren am Samstag in einem Tunnel bei Rafah im Süden des Gazastreifens gefunden worden. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums waren die vier Männer und zwei Frauen "ungefähr 48 bis 72 Stunden" vor der gerichtsmedizinischen Untersuchung "von Hamas-Terroristen mit mehreren aus nächster Nähe abgefeuerten Schüssen ermordet worden". Ein Sprecher der Hamas sagte dagegen, die Geiseln seien durch israelisches Bombardement ums Leben gekommen.

Knapp elf Monate nach dem Großangriff der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen auf Israel befinden sich nach israelischen Angaben noch immer 97 Geiseln in der Gewalt der Entführer. 33 von ihnen sind vermutlich tot.

