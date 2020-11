Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Deutschland

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat nach Erkenntnissen der Johns Hopkins University in Baltimore (JHU) die Marke von einer Million überschritten. Die US-Forscher melden 1.004.898 Infektionen und 15.413 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19. Rechnerisch wäre damit fast jeder 80. Bürger in der Bundesrepublik bereits infiziert worden.

Die Daten der amerikanischen Forscher werden regelmäßig aktualisiert und zeigen daher häufig einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der betroffenen Länder selbst. In einigen Fällen wurden die Zahlen aber auch nachträglich korrigiert.

RKI-Zahlen gar etwas höher

Etwas später meldete auch das Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin mehr als eine Million Infektionen. So zählt das RKI seit Beginn der Pandemie insgesamt 1.006.394 nachgewiesene Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 in Deutschland. Das RKI schätzt, dass mehr als 676.000 Menschen inzwischen genesen sind. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gibt das RKI mit 15.586 an. Binnen 24 Stunden starben 426 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das ist die höchste Todeszahl binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie. Zuletzt war am Mittwoch mit 410 Fällen ein Spitzenwert in diesem Bereich erreicht worden.

Die ersten Corona-Infektionen in Deutschland waren Ende Januar bei der bayerischen Firma Webasto bestätigt worden. Ab Ende Februar verbreitete sich das Virus dann im ganzen Land. Nachdem die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt waren, einigten sich Bund und Länder am 22. März auf strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Der Lockdown brachte das Infektionsgeschehen unter Kontrolle. Vom 20. April an wurden die Einschränkungen schrittweise zurückgenommen.

Auch viele Schulkinder tragen jetzt einen Mund-Nasen-Schutz

Den Sommer über gab es vergleichsweise wenige Neuinfektionen in Deutschland. Das änderte sich im Herbst. Nach einer raschen Zunahme im Oktober und Anfang November pendelte sich die Zahl der neu registrierten Corona-Fälle in Deutschland zuletzt auf hohem Niveau ein. An diesem Freitag registrierte das RKI unter Berufung auf die Gesundheitsämter 22.806 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Im Vergleich zu den vor einer Woche gemeldeten neuen Infektionen war das 878 weniger. Am Freitag vor einer Woche war mit 23.48 übermittelten Fällen zuletzt laut RKI ein Höchststand bei den täglichen Neuinfektionen erreicht worden.

Auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Bonn wird ein Corona-Patient beatmet

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,90 (Vortag: 0,87). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Teil-Lockdown Anfang November

Am 2. November wurde das öffentliche Leben in Deutschland in weiten Teilen wieder heruntergefahren. Kultur- und Freizeitreinrichtungen sowie Restaurants, Bars und Hotels mussten schließen. Am Mittwoch beschlossen Bund und Länder eine Verlängerung der Vorgaben bis zum 20. Dezember. Die Zahl der Kontakte wird bis kurz vor Weihnachten auf fünf Personen aus zwei Haushalten begrenzt.

Über die Weihnachtstage sollten sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen

Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel werden die strengen Kontaktbeschränkungen gelockert: Jetzt sollten maximal zehn Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Generell machten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten deutlich, dass die Bürger bis ins neue Jahr hinein mit strengeren Auflagen rechnen müssten.

Hotelübernachtungen an Weihnachten

In Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen sollen bei Verwandtenbesuchen über die Weihnachtstage auch Übernachtungen in Hotels möglich sein - entgegen dem Willen von Kanzleramtsminister Helge Braun. Wer eine Verwandtenreise mache, "der muss ja auch die Chance haben, irgendwo übernachten zu können", sagte Hessens Regierungschef Volker Bouffier. Ähnlich äußerten sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.

Wegen des Teil-Lockdowns derzeit menschenleer - die Klappergasse im Frankfurter Kneipenviertel Alt-Sachsenhausen

Berlin schert auch in einem anderen Punkt aus. Da die Region als Corona-Hotspot gilt, entschieden die Behörden dort, dass sich auch über die Feiertage nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen sollten. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Laut der Johns Hopkins University ist die Grenze von einer Million bestätigter Infektionen auch in anderen europäischen Ländern überschritten worden. In Frankreich gibt es den Daten zufolge bereits 2,2 Millionen bekannte Infektionen, in Spanien und Großbritannien je etwa 1,6 Millionen, in Italien sind es 1,5 Millionen. Knapp unter der symbolischen Schwelle liegt mit rund 950.000 Infektionen Polen. Experten gehen in den meisten Ländern aber von einer hohen Dunkelziffer an nicht bestätigten Corona-Infektionen aus.

