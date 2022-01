Mehr als 20 Tote bei Gefechten in Kolumbien

FARC: 52 Jahre Krieg, 5 Jahre Frieden

Der umstrittene Friedensvertrag

So geschwächt nehmen die FARC mit dem neuen Präsidenten Juan Manuel Santos (l.) Friedensgespräche auf. Die Verhandlungen mit finden in Kuba statt. Am 26. September 2016 unterzeichnen Rebellenführer Timoleón Jiménez (M.) und Santos den Friedensvertrag. Dabei hatte sich eine knappe Mehrheit der Kolumbianer in einem nicht-bindenden Referendum dagegen ausgesprochen.