Meet the Germans live: Dating, Wahlen und gendergerechte Sprache

Ein großes Dankeschön an alle, die bei Rachels erstem Meet the Germans Livestream 2021 auf Youtube dabei waren. Hier im Artikel findet Ihr einige Highlights. Das komplette Video des Livestreams gibt es hier zu sehen.

Wo treffen sich Deutsche für Dates und wer zahlt?

Es ist nicht unüblich, dass Deutsche sich für eine Runde Klettern, für einen Spaziergang oder sogar eine Wanderung verabreden. Aktivitäten sind definitiv eine gute Idee. Falls Ihr in ein Restaurant geht, ist es absolut normal, sich die Rechnung zu teilen. Daher ist es kein schlechtes Zeichen, wenn Deutsche am Ende eines Dates vorschlagen, getrennt zu bezahlen. Das heißt nicht, dass sie einen nicht mögen.

Was hältst Du von typisch kölschem Essen wie "Himmel un Ääd"?

Ich bin mittlerweile Vegetarierin, also würde ich das jetzt nicht mehr essen. Wenn ich mich recht erinnere, war das Kartoffelbrei mit Apfelkompott und Blutwurst. Leider steht viel traditionell deutsches Essen nun nicht mehr bei mir auf dem Speiseplan.

Was sagst Du zu der Debatte über gendergerechte Sprache in Deutschland - als jemand, die Deutsch noch immer lernt?

Wenn man zum Beispiel eine Gruppe anspricht, die nicht nur aus Männern besteht, sollte man dann das generische Maskulinum benutzen oder andere Möglichkeiten? Viele verwenden das "Binnen-I". Es kombiniert die männliche und die weibliche Form (z.B. in "KollegInnen"). Andere benutzen ein Sternchen ("Kolleg*innen"), das noch inklusiver sein soll, weil es nicht nur Leute einschließt, die sich als männlich oder weiblich identifizieren. Und zu guter Letzt gibt es die Doppelpunkt-Version ("Kolleg:innen).

Es gibt also verschiedene Wege, und das ist der schwierigste Teil für Menschen, die Deutsch lernen: Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Aber vielleicht macht es am Ende alles einfacher, denn anstatt jedes Mal sagen zu müssen: "Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen" hat man ein Wort, mit dem man alle anspricht.

Wie stehst Du zum Wandern?

Ich mag Wanderungen, auch wenn meine letzte eine Ewigkeit her ist! Ich glaube, das war eine Weinwanderung - sobald Wein in die Wanderung involviert ist, wird sie umso verlockender.

Ist der Gebrauch von Faxgeräten in Deutschland während der Corona-Pandemie gestiegen?

Ich hoffe nicht! Zumindest war der Plan vor der Pandemie, die Anzahl an Faxgeräten hierzulande zu verringern. Ich meine, der Bundestag hätte sogar beschlossen, die Faxmaschinen in den Ministerien endlich abzuschaffen. Es wird interessant zu sehen, ob das wirklich passiert ist. Überhaupt wird es spannend zu sehen, wie es mit der ganzen Digitalisierung weitergehen wird und ob aus den Erfahrungen in der Pandemie etwas hängengeblieben ist.

Wer wird die Bundestagswahl gewinnen?

Wenn ich das wüsste, hätte ich gewettet! Es ist sehr aufregend dieses Jahr, denn egal, wie es ausgeht - nach 16 Jahren Merkel wird es so oder so eine große Veränderung sein. Es gibt Themen, die in Deutschland immer wichtig sind, zum Beispiel Bildung oder die Rente. Letztere ist kein sehr spannendes Thema, aber hier spielt sie eine große Rolle, weil die Wählerschaft im Durchschnitt recht alt ist.

