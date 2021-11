Aus der ersten Reihe berichten, wenn europäische Politik gemacht wird – das ist die Spezialität von Max Hofmann. Als Leiter des Studios Brüssel hat er einen einzigartigen Zugang zu den Themen, die den Kontinent bewegen.

Seit 2014 leitet Max Hofmann als Korrespondent das Studio der DW in Brüssel. Von dort berichtet er aus erster Hand über aktuelle europäischen Themen, die Politik der EU und die NATO. Sein Gespür für internationale Zusammenhänge schärfte er zuvor als Berichterstatter der DW in Washington und in seinem Studium in Berlin und Paris.