Martin Hinteregger bricht Geschäftsbeziehung zu FPÖ-Politiker ab

"Ich habe durch meine Zeit im Profifußball und auch privat Freunde auf der ganzen Welt, und weise Anschuldigungen, dass ich rechts orientiert bin klar ab, und setze mich weiter gegen jegliche Art der Diskriminierung ein!", schrieb Hinteregger am Donnerstag in den sozialen Netzwerken und distanziere sich damit klar von rechtem Gedankengut. Gleichzeitig brach der Fußballprofi von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt seine Geschäftsbeziehung zum früheren FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl ab. Ursprünglich hatte Hinteregger geplant, in seinem österreichischen Heimatdorf Sirnitz im Bundesland Kärnten ein Fußballturnier zu veranstalten, den "Hinti-Cup". Sickl war Geschäftspartner und Pressesprecher der Veranstaltung.

"Keine Kenntnisse"

Das Statement des 29-jährigen Abwehrspielers war die Reaktion auf einen Bericht des Journalisten Michael Bonvalot - und darauf, was dieser ausgelöst hatte. In Bonvalots Blog "Standpunkt" wurde Hintereggers Geschäftsbeziehung zum österreichischen Lokalpolitiker Sickl von der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs thematisiert. Sickl hatte 2018 für Schlagzeilen gesorgt, weil er in Graz Räumlichkeiten an die rechtsextreme Identitäre Bewegung vermietet hat.

"Es ist unglaublich, dass ein Unbekannter solche Dinge über mich behaupten kann", heißt es in einer Erklärung von Hinteregger. Er habe keine Kenntnisse" über vergangene oder zukünftige Aktivitäten" seitens der Familie Sickl und wolle lediglich ein Fußballturnier stattfinden lassen und mehr nicht. "Jegliche Geschäftsbeziehung zur Familie Sickl wird aufgrund des aktuellen Wissensstandes mit sofortiger Wirkung abgebrochen, und die Veranstaltung 'Hinti-Cup' wird alternativ geprüft, um eine weitere Vorgehensweise zu klären", schrieb der österreichische Nationalspieler weiter.

Kontakte zu Rechtsextremen

Allerdings bleibt fraglich, ob Hinteregger tatsächlich nichts über den politischen Hintergrund Sickls wusste. Wie Hinteregger stammt auch Sickl aus Sirnitz. Er saß für die rechtspopulistische Partei FPÖ bis 2021 im Gemeinderat der Stadt Graz und sorgte in dieser Zeit wegen Kontakten zur rechtsextremen Szene für Schlagzeilen.

Als Jugendlicher war Sickl in den 1990er Jahren Mitglied der deutschen Neonazi-Organisation "Nationalistische Front", die 1992 als verfassungswidrig verboten wurde. Die FPÖ hatte dies als "Jugendsünde" des Politikers abgetan.

Beliebt bei den Fans

Hintereggers Arbeitgeber Eintracht Frankfurt hat sich in der vergangenen Jahren immer wieder deutlich gegen Rechts abgegrenzt, etwa gegen die AFD.

Im Rahmen des "Hinti Cups" sollen in der kommenden Woche unter anderen der österreichische Musiker DJ Ötzi und der Frankfurter Rapper Vega auftreten. Vega ist ein bekennendes Mitglied der Eintracht-Fangruppe "Ultras Frankfurt 97".

Angeblich hat Hinteregger sogar ein Flugzeug gechartert, um Teilnehmer des "Hinti Cups" nach Kärnten bringen zu lassen. In der Frankfurter Fanszene genießt der Österreicher fast schon Kultstatus.