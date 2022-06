Marshall-Plan für die Ukraine - was bedeutet das?

Wenn große Aufgaben zu stemmen sind, fordern Politiker häufig einen Marshall-Plan - vom Marshall-Plan für die angeschlagene Wirtschaft in der Corona-Pandemie bis hin zum Marshall-Plan für die Umwelt. Nun macht sich Bundeskanzler Olaf Scholz für einen Marshall-Plan für die Ukraine stark, der beim G7-Gipfel in Elmau an diesem Wochenende besprochen werden soll. In seiner Regierungserklärung zum Gipfel hatte Scholz erklärt, er habe sich bei seinem Besuch in der Ukraine an die Bilder von zerstörten deutschen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert gefühlt. Er zog eine weitere Analogie: "Und wie damals das kriegszerstörte Europa braucht heute auch die Ukraine einen Marshall-Plan für den Wiederaufbau." Es gehe um eine "Generationenaufgabe".

Ein Plan für den Wiederaufbau

Um dem in Trümmern liegenden Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen, schlug der damalige amerikanische Außenminister George C. Marshall im Juni 1947 das European Recovery Program (ERP) vor, das nur noch unter dem Namen Marshall-Plan bekannt ist.

Der Marshall-Plan sollte der europäischen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine helfen

Der Plan sah vor, dass die USA für einen Wiederaufbau Kredite bereitstellen und Waren, Rohstoffe sowie Lebensmittel an Europa liefern. So flossen zwischen 1948 und 1952 über 12 Milliarden Dollar an 16 europäische Länder, darunter Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Westdeutschland erhielt von dem Geld rund 1,5 Milliarden Dollar. Die finanziellen Hilfen förderten nicht nur ein Wirtschaftswunder in Europa, sondern schafften auch neue Absatzmärkte für die USA.

Der Marshall-Plan hatte auch eine politische Seite, denn nicht alle europäischen Länder profitieren von dem Geld der USA. Während die USA den Einfluss der Sowjetunion in Osteuropa einschränken wollten, fürchtete Moskau die westliche Kontrolle und untersagte kurzerhand Ländern wie Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen, sich am Wiederaufbauprogramm zu beteiligen.

Im kollektiven deutschen und europäischen Gedächtnis gilt der Marshall-Plan gemeinhin als erfolgreiches Konzept. Das European Recovery Program hatte dafür gesorgt, dass sich Europas Wirtschaft erholte und sich demokratische Strukturen verankern konnten. So wird der Marshall-Plan auch heute noch häufig als Beispiel genannt, wenn es um einen Wiederaufbau nach Kriegs- oder Krisenzeiten geht.

Wie könnte ein Marshall-Plan für die Ukraine aussehen?

Dem Bundeskanzler geht es mit der Forderung nach einem Marshall-Plan vor allem um eine langfristige Perspektive. Er rechne damit, dass der Krieg in der Ukraine noch einige Zeit dauern werde, sagte Scholz in seiner Erklärung vor dem Bundestag. Ähnlich wie beim Marshall-Plan müsse sich der Westen auf einen langwierigen Wiederaufbau des Landes einstellen: "Wir werden viele weitere Milliarden Euro und Dollar für den Wiederaufbau brauchen - und das über Jahre hinweg", sagte Scholz bei seiner Rede im Bundestag. Gleichzeitig betonte er, die Ukraine mit vereinten europäischen Kräften weiterhin massiv unterstützen zu wollen und zwar "finanziell, wirtschaftlich, humanitär, politisch und nicht zuletzt mit der Lieferung von Waffen."

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, rechnet sogar mit einem billionenschweren Hilfspaket für die Ukraine. Benötigt werde etwas, das "sich wirklich an ein globales Publikum und nicht nur an die Steuerzahler der EU wendet". Die Leitung für den Wiederaufbau - so die Idee der Europäischen Union - solle die Ukraine in Abstimmung mit der EU, mit den G7- und G-20-Staaten sowie internationalen Finanzinstituten und -organisationen übernehmen.