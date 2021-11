Markus Lüpertz ist ein deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer. Er zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Viele seiner monumentalen Werke werden dem Neo-Expressionismus zugeschrieben.

Markus Lüpertz wurde am 25. April 1941 in Reichenberg/Nordböhmen geboren und wuchs im Rheinland auf. An dem extravaganten Künstler scheiden sich die Geister. Die Boulevard-Presse feierte ihn stets als Genie. Kritiker bedachten ihn mit leisem Spott. "Findet Euch mit mir ab", sagte der selbsternannte "Malerfürst" Mitte der 1990er Jahre im DW-Interview: "Es geht kein Weg an mir vorbei, es gibt kein Mittel gegen mich!" Damals hatte Lüpertz - nach drei Jahrzehnten Malerei - schon den Olymp der Kunst erklommen. Auf den Kunstmärkten erzielten seine Arbeiten – riesige Bilder im neo-expressionistischen Stil - Höchstpreise. Auch im 21. Jahrhundert ist seine Kunst bei Sammlern und Kuratoren gefragt.