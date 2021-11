Mario Adorf ist ein deutscher Schauspieler. Er gehört zu den profiliertesten zeitgenössischen Darstellern auf der Bühne, im Kino und im Fernsehen. Daneben betätigt sich Adorf als Schriftsteller und Hörbuchautor.

Mario Adorf, Jahrgang 1930, begann seine Karriere als Theaterschauspieler in Zürich und München. Seinen Durchbruch beim Film hatte er 1957 mit "Nachts wenn der Teufel kam". Adorf spielte in zahlreichen Western und Italowestern den Bösewicht. Unvergessen ist seine Darstellung als Winnetous Mörder. Andere Höhepunkte seiner Laufbahn waren seine Rollen in "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff, "Lola" von Rainer Werner Fassbinder und "Ganovenehre" von Wolfgang Staudte. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er den Ehrenleoparden des Filmfestivals Locarno.