Marco Rubio ist ein US-amerikanischer Politiker und gehört der Republikanischen Partei an. Er war Abgeordneter im Repräsentantenhaus von Florida und ist seit Januar 2011 Senator für Florida im US-Senat.

Rubio trat in den Vorwahlen seiner Partei zur Präsidentschaftswahl 2016 an - beendete aber seine Kampagne nachdem er sich nicht gegen den Rivalen Donal Trump durchsetzen konnte.. Er gilt als Teil des konservativen Flügels der Republikaner. Rubios Eltern waren kubanische Exilanten, die Mitte der 1950er Jahre in die USA einwanderten.