2019: Einbruch ins Grüne Gewölbe

Im November 2019 drangen Diebe in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden ein und stahlen drei Juwelengarnituren. Die Einbrecher verschafften sich - nach Polizeierkenntnissen - durch ein Fenster Zugang. Besucher gelangen nur durch eine moderne Sicherheitsschleuse in die Schatzkammer, die rund 3.000 frei ausgestellte Objekte zeigt. Viele der geraubten Stücke sind unersetzlich.