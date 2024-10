Auf hoher See, weit entfernt von der Insel Malpelo, patrouilliert auch ein Kriegsschiff der kolumbianischen Marine in einem Gebiet, in dem es von Hammerhaien, Marlinen und anderen gefährdeten Tieren wimmelt. Die Gewässer des Schutzgebiets ziehen illegale Fischer von weit her an, viele aus Ecuador, andere aus Panama und Costa Rica oder sogar aus China, wo Haifischflossen eine Delikatesse sind.