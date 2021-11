Der Main ist ein Fluss, der durch die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen fließt. Er hat eine Länge von 527 Kilometern.

Er hat zwei Quellflüsse, den weißen und den roten Main, die sich in Kulmbach vereinigen. Er durchfließt die Städte Würzburg und Frankfurt und mündet am Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim in den Rhein.