Maha Vajiralongkorn oder Rama X. ist König von Thailand. Er ist das zweite Kind des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej und von Königin Sirikit Kitiyakara.

Maha Vajiralongkorn wurde genau 50 Tage nach dem Tod seines Vaters zum neuen thailändischen König ausgerufen. Die Krönungszeremonie fand aber erst am 4. Mai 2019 statt. Als Prinz hielt sich Maha oft in Deutschland auf, in einer Villa am Starnberger See.