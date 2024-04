Magdalena Schwabe

Sie hat Politik- und Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin und an der Universität Wroclaw studiert. Anschließend arbeitete sie für verschiedene Think Tanks und die EU-Kommission in Brüssel.

Neben ihrer Tätigkeit bei DW ist Magdalena Mitarbeiterin von RBB und ZDF. Für ihre ZDF Frontal-Reportage "Das globalisierte Päckchen: Was der Erfolg von Amazon kostet?" wurde sie 2022 (zusammen mit Reinhard Laska) mit dem Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis ausgezeichnet.