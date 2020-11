Machtwechsel in der Frauen-Bundesliga?

Die Frauen des FC Bayern München feierten am vergangenen Wochenende einen dominanten und souveränen 4:1-Sieg gegen den amtierenden Meister VfL Wolfsburg. Es sieht nach einer Wachablösung in der Frauen-Bundesliga aus - zumindest auf den ersten Blick. Es sind allerdings noch 13 Spiele zu bestreiten. Und in der Vergangenheit gab es immer wieder Beispiele, dass selbst ein großer Punktvorsprung wegschmelzen kann. Dennoch: Dieses Ergebnis sollten alle ernst nehmen.

Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer hat ihren Job schon lange sehr seriös ausgeführt. Aber dieser Erfolg ist riesig und bemerkenswert. Das Münchner Team hat mit Qualitäten beeindruckt, die man eigentlich den Wolfsburgerinnen zugeschrieben hätte: Eiskalte Effektivität, Ruhe unter Druck und ein eindrucksvolles Selbstvertrauen waren die Merkmale ihres Erfolgs. Die Gäste aus Wolfsburg zeigten in der ersten Hälfte zwar den spielerisch besseren Fußball und liefen immer wieder auf das Tor der Münchnerinnen zu. Aber der FC Bayern schlug dann wie aus dem Nichts und scheinbar mühelos zu. Das ist genau die Qualität, die nötig ist, um einen Meistertitel zu gewinnen. "In Anbetracht unserer Herangehensweise, unserer Mentalität und unserer Chancenverwertung war das das beste Spiel der laufenden Saison", sagte Scheuer.

Was der Sieg für den FC Bayern bedeutet

Die Münchenerinnen haben haben derzeit mehr qualitativ hochwertige Tiefe im Kader als alle anderen Klubs in der Liga. Zwar sind starke Spielerinnen wie Jovana Damnjanovic und Giulia Gwinn verletzt und fallen aus, dennoch konnte Scheuer mit den gestandenen Nationalspielerinnen Carolin Simon, Linda Dallmann und Lea Schüller gegen Wolfsburg Weltklasse-Qualität aufbieten. Diese personellen Möglichkeiten machen den großen Unterschied aus, um weiter nach vorne zu kommen. Die Tabellenführung erhöht natürlich den Druck auf die Spielrinnen - und es stellt sich die Frage, wie sie damit umgehen. Denn auch die Champions League beginnt und der Zeitplan wird immer voller und straffer. Lassen wir uns überraschen, derzeit ist der FC Bayern jedenfalls die beste Mannschaft Deutschlands.

Was die Pleite für den VfL Wolfsburg bedeutet

Wolfsburgs Leaderin Alexandra Popp fehlt momentan verletzt

Die Wolfsburgerinnen sind nun in der Rolle des Jägers - ein Zustand, den sie schon lange nicht mehr kennen und der völlig ungewohnt ist. Die letzte Niederlage in vergleichbarer Höhe in der Bundesliga mussten die VFL-Frauen vor fünf Jahren gegen Turbine Potsdam hinnehmen. Es ist die Zeit gekommen, dass sie akzeptieren müssen, dass sie nicht mehr alleine um den Titel spielen. Und sie müssen darauf hoffen, dass die Bayern noch irgendwo Punkte liegen lassen werden, während sie selbst sich keine Fehler mehr erlauben können. "Die Bayern haben gerade einen Lauf und werden nicht ins Wanken geraten", sagte Wolfsburgs Sportdirektor Ralf Kellermann gegenüber der DW, bevor er hinzufügte: "Sie wissen auch, dass wir wieder im Rennen sind, wenn sie ein Spiel unentschieden spielen."

Doch das bleibt eine schwierige Aufgabe, denn die Personalsituation ist alles andere als entspannt. Schlüsselspielerin Pernille Harder verließ den Klub nur wenige Tage vor Saisonbeginn, dann riss sich Neuverpflichtung Pauline Bremer ihr Kreuzband und Ewa Pajor schied aufgrund einer Knieoperation aus. Zu allem Überfluss erlitt Kapitänin Alexandra Popp eine Kapselverletzung am Fuß, die sie länger als zunächst angenommen außer Gefecht setzt. Die Abwesenheit von Popp und Pajor machte sich während des Bayern-Spiels besonders bemerkbar. Eine schnelle Angreiferin hätte Wunder für die Wolfsburgerinnen bewirken können. Dem VfL fehlte häufig der nötige Antrieb zum Tor. Trotz aller gut gemeinten Bemühungen der erst 18 Jahre alten Lena Oberdorf fehlten dem Team Popps Mentalität und auch ihre Führung-Qualitäten.

Die Wolfsburgerinnen haben knapp unter ihrer Höchstform gespielt. Aber: Wenn die verletzten Spieler erst wieder zurückkehren, werden die VFL-Frauen in der Lage sein, den Bayern wieder ernsthaft Paroli zu bieten.

Wunderbare Agata

Man kan nicht oft genug wiederholen, dass es nicht immer die großen Namen sein müssen, die den anderen die Show stehlen. Aufsteiger Werder Bremen feierte ein 5:3 gegen den MSV Duisburg und hat sich damit weiter von den Abstiegsplätzen entfernt. Agata Tarczynska erzielte zwei Tore und bereitete ein Tor vor - die 32-Jährige ist seit Beginn der Saison Werders Torschützenkönigin. Die polnische Nationalspielerin, die aus der zweiten Mannschaft des VfL kam, hat sofort Wirkung gezeigt. Zehn Spiele ist sie nun dabei und sie hat bereits fünf Tore erzielt. Für eine Spielerin, die seit 2005 bei über zehn Vereinen war und in der Bundesliga einfach einen weiteren Anlauf versuchen wollte, hat sie ihre Chance genutzt.

Starke Tobin

In der Women's Super League in England lieferten sich Manchester City und Manchester United ein spannendes 2:2.. Der Treffer von Tobin Heath zum 1:1 war ein echtes Highlight - und der Clip wurde kurz darauf auf Twitter hochgeladen. Kurz darauf hatten diesen bereits 1,3 Millionen Menschen auf der Social-Media-Plattform angesehen. Wer sagt, dass der Frauenfussball den Leuten egal ist?