Acht Jahre war Lula da Silva Präsident in Brasilien. Jahre später wurde er wegen Korruption verurteilt, kam aber wieder aus der Haft frei und konnte so Präsident Bolsonaro bei der Wahl am 2. Oktober 2022 herausfordern.

"Lula", der "Tintenfisch", war einst nur sein Spitzname. Nun trägt ihn Luiz Inácio Lula da Silva auch offiziell als Teil seines Namens. Er stammt aus armen Verhältnissen und regierte Brasilien von 2003 bis 2010. 2017 wurde er wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt, kam aber wieder frei, nachdem das Oberstes Gericht die Urteile wieder aufhob - aus formalen Gründen und weil es den verantwortlichen Richter für befangen hielt. Dies eröffnete dem populären Politiker von der Arbeiterpartei "Partido dos Trabalhadores" (PT) die Möglichkeit, bei der Wahl am 2. Oktober 2022 gegen den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro anzutreten.