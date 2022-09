Flugverkehr

Lufthansa-Piloten wollen streiken

Bei der Deutschen Lufthansa steht der nächste Arbeitskampf an: Nach dem Bodenpersonal sind nun am Freitag die Piloten an der Reihe, den größten Teil des Flugverkehrs lahmzulegen.

Bleiben Freitag wohl am Boden: Lufthansa-Flugzeuge am Frankfurt Airport