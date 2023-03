Lkw mit hunderten Migranten in Mexiko entdeckt

Der ausreichend belüftete Lkw sei nahe der Gemeinde Acayucan im Bundesstaat Veracruz am Golf von Mexiko gefunden worden. Der LKW war mit Ventilator ausgestattet, aber vom Fahrer verlassen worden.

Die Migranten stammten den Angaben zufolge aus den mittelamerikanischen Ländern Guatemala, El Salvador und Honduras sowie aus dem südamerikanischen Ecuador. Sie trugen laut INM bunte Armbänder, vermutlich zur Identifizierung durch die Schlepper.

Im vergangenen Jahr waren am Rande der Stadt San Antonio im US-Bundesstaat Texas mehr als 50 Migranten in einem abgestellten Lkw qualvoll gestorben. Sie waren in glühender Hitze ohne Klimaanlage im Laderaum eingesperrt zurückgelassen worden.

Zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 registrierte die US-Grenzschutzbehörde mehr als zwei Millionen Versuche von Migranten, in die USA zu gelangen. Die meisten verlassen ihre Heimat wegen Armut, politischer Krisen und Kriminalität.

