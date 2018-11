Liveticker: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

BREMEN - GLADBACH 0:1 (0:1)

andere Spiele:

HOFFENHEIM - AUGSBURG 0:0 (0:0)

FREIBURG - MAINZ 0:2 (0:2)

DÜSSELDORF - HERTHA 0:0 (0:0)

NÜRNBERG - STUTTGART 0:0 (0:0)

DORTMUND - BAYERN -:- (18.30 UHR)

-----------

Die Borussia hatte mehr Spielanteilen, aber die Bremer standen in der Abwehr so stabil, dass sich die Gäste über weite Strecken keine zwingenden Torchancen erspielen konnten. Eine etwas ruhigere Phase der Gladbacher nutzte Bremen zu guten Torchancen, aber sobald die Borussia wieder anzog, bekam Werder keinen Zugriff auf den Ball. Verdiente Führung für die Borussia.

HALBZEIT!

45. Minute: Die Borussia spielt ihre Führung runter. Der Ball wird in den eigenen Reihen gehalten. Beide brauchen die Pause. ... Und da kommt der Halbzeitpfiff.

43. Minute: Insgesamt glückliche Führung für Gladbach, dennoch auch verdient, weil die Gäste mehr fürs Spiel tun. Allerdings hatte Bremen ebenfalls gute Chancen, war aber jetzt offensiv seit Längerem wieder abgetaucht. Wir sind gespannt, wie die Bremer jetzt reagieren.

39. Minute: Fehlerkette der Bremer, Plea kommt halbrechts im Strafraum an den Ball und schlenzt ihn mit links um Pavlenka herum ins lange Eck. Zuerst rutschte Kruse auf dem nassen Rasen weg, deswegen kam Hazard nach der Ecke von Hofmann doch noch an den Ball. Plea startet, der vorher so gelobt Klaassen kann Plea nicht stellen, der nutzt seine Chance eiskalt aus.

⚽ 39. Minute: TOOOOR!!! ... für die Borussia. Plea war's.

37. Minute: Kruse flankt von links in die Mitte, Sommer steigt hoch und fängt den Ball, aber dann kollidiert Gebre Selassie mit dem Keeper der Gäste, der hart zu Boden geht.

35. Minute: Auf der Gegenseite eine ähnliche Situation, Plea wird am Strafraum angespielt, er zieht mit rechts aus halbrechter Position ab, Pavlenka pariert mit einem Reflex, der Linienrichter hebt aber sein Fähnchen: Abseits!!

34. Minute: Hoher Ball aus dem Mittelfeld auf Martin Harnik, der Pass wirkt sehr lang, aber Martin Harnik verwertet den Pass dennoch artistisch! Der Winkel ist spitz, Sommer pariert.

30. Minute: Seit einigen Minuten hat Bremen das Kommando etwas übernommen, macht das Spiel und sucht den Weg zum 1:0. Die Elf vom Niederrhein indes stellt sich aktuell eher defensiv auf und lauert auf Konter.

28. Minute: Die Bremer werden stärker, kommen zu mehr Ballbesitz und erarbeiten sich Chancen. Harnik zieht ab, doch der Gladbacher Verteidiger Wendt wirft sich in letzter Sekunde noch dazwischen.

23. Minute: Werder kommt auf: Nun schnappt sich Kruse vor Ginter ein langes Zuspiel von Gebre Selassie - und nach einigen Stationen, darunter auch ein feines Zuspiel von Eggestein, kommt Harnik rechts im 16er zum Abschluss aus der Drehung. Doch Keeper Sommer ist auf dem Posten und pariert den Flachschuss stark.

21. Minute: Erste Torchance für Werder! Maximilian Eggestein zieht aus rund 20 Meter einfach mal ab, doch der Ball streicht flach am rechten Pfosten vorbei. Keeper Sommer muss nicht eingreifen.

18. Minute: Kruse erhält freistehend in der gegnerischen Hälfte ein langes Zuspiel, zeigt allerdings eine schlechte Ballannahme. Und so haben die Gladbacher wieder schnell die Kontrolle erlangt.

16. Minute: Erster halbwegs gelungener Angriff der Bremer, Maximilian Eggestein ist mit von der Partie, aber es kommt kein Torabschluss heraus. Gladbach hat das komplett unter Kontrolle.

15. Minute: Stindl wird halbrechts an der Strafraumkante angespielt, Pavlenka pariert den Schussversuch, aber die Unparteiischen entschieden auf Abseits.

14. Minute: Das Spiel wird intensiver, die ersten kleinen Fouls sind zu verzeichnen. Bremen versucht ins Spiel zu kommen.

12. Minute: Die Gäste bestimmen das Spiel. Mit ruhigem Spielaufbau sucht die Borussia den Weg zum Tor. Die Bremer bekommen kaum Zugriff auf den Ball.

9. Minute: Nächste Chance der Borussia, doch Moisander rettet gegen Hazard. Der Schuss des Gladbachers bleibt hängen.

8. Minute: Die Borussia Fans geben alles und feuern ihr Team mit lauten Wechselgesang an.

5. Minute: Schöner Spielzug der Borussia. Lang holt vorne die erste Ecke raus. Und die trudelt gefährlich vor das Bremer Tor. Doch der Ball rollt knapp am linken Pfosten vorbei. Strobl war es, der die Chance zum 1:0 knapp vergab.

3. Minute: Beide Mannschaften beginnen die Partie vorsichtig. Abtasten ist angesagt. Keiner will so früh einen Fehler machen.

1. Minute: Das Spiel läuft. Die Stimmung ist gut. Wir hoffen auf 90 spannende und faire Minuten.

15.30 Uhr: Die Partie wird gepfiffen von Schiedsrichter Sören Storks. 41.000 Zuschauer sind im Stadion mit dabei.

15.28 Uhr: Nun geht es gleich los! Die Fans zeigen ihre Choreographie. Die Trainer stehen am Rand, die Spieler kommen raus.

15.26 Uhr: Langsam steigt die Spannung. Die Spieler stehen schon im Spielertunnel.

15.25 Uhr: Mönchengladbach beginnt mit dieser Elf: Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Neuhaus, Strobl, Hofmann - Hazard, Stindl, Plea.

15.22 Uhr: Die Aufstellung der Gastgeber aus Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Klaassen - Sahin - Harnik, Kruse.

15.18 Uhr: Für einen dürfte das heute ein ganz besonderes Spiel sein: Florian Kohfeldt! Der Werder-Coach, ist heute ein Jahr im Amt. Hier kann man mehr über den Bremer Cheftrainer erfahren.

15.15 Uhr: In 15 Minuten geht es los. Dann gibt es hier die wichtigsten Fakten aus Bremen. Die Partie verspricht viel Spannung, da beide Teams im Grunde auf Augenhöhe liegen.

15.12 Uhr: Wir konzentrieren uns auf die Begegnung in Bremen. Beide Teams haben in der bisherigen Saison überrascht. Werder ist im Moment Sechter, die Borussia ist Zweiter. Dennoch liegen beide Mannschaften nur drei Punkte auseinander.

15.10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker. Wie üblich stehen ab 15.30 Uhr fünf Bundesliga-Partien auf dem Programm. Hoffenheim erwartet Augsburg, Bremen spielt gegen Mönchengladbach, Freiburg gegen Mainz, Düsseldorf gegen Hertha und Nürnberg empfängt Stuttgart.