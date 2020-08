Liveticker: Olympique Lyon - FC Bayern München

Champions League: Die deutsch-französischen K.o.-Duelle

2020: Paris Saint-Germain - BVB 2:0

Denn im Achtelfinal-Rückspiel verliert der BVB bei Paris Saint-Germain mit 0:2. Neymar (2.v.l.) und der Ex-Münchner Juan Bernat treffen für den französischen Fußball-Meister. In der Partie im Prinzenpark-Stadion, die wegen des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden muss, geht es hoch her. Dortmunds Emre Can (l.) sieht kurz vor Schluss nach einem Foul an Neymar die Rote Karte, der BVB scheidet aus.