Liverpool schlägt gegen Villarreal zurück und steht im Finale

Eine Halbzeit lang steht der FC Liverpool neben sich, Villarreal glaubte im Halbfinale der Champions League an die Sensation. Doch dann lief in der zweiten Halbzeit alles nach dem Geschmack von Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool schon wieder nach dem Thron Europas greift Dafür war im Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstagabend beim Bayern-Bezwinger FC Villarreal allerdings eine echte Steigerung nötig. Denn die Reds gerieten gegen den Außenseiter früh mit 0:2 in Rückstand und drehten die Partie dann aber noch in ein 3:2 (0:2), das nach dem 2:0 im Hinspiel am Ende locker reichte, um den Traum von vier Titeln in dieser Saison am Leben zu halten.

Sensation in der Luft

Boulaye Dia (3.) und Francis Coquelin (41.) hatten Villarreal in Führung gebracht, die Sensation gegen den Favoriten aus England lag in der Luft des Estadio de la Cerámica, doch die Treffer von Fabinho (62.), Luis Díaz (67.) und Sadio Mané (75.) sicherten Liverpool dann doch das Finalticket. Weitere Titelchancen haben der frühere Bundesliga-Trainer Klopp und Co. in der Meisterschaft und im FA-Cup, den Ligapokal haben die Reds in diesem Jahr schon gewonnen.

Das 2:0 durch Coquelin (r.) egalisierte das Hinspiel-Ergebnis

Doch das "weitere Kapitel der Klubgeschichte", wie Trent Alexander-Arnold den möglichen Einzug ins Finale bezeichnet hatte, war an diesem Abend plötzlich gar nicht mehr so nah wie das 2:0 im Hinspiel suggeriert hatte. Villarreals Trainer Unai Emery schien sein Team deutlich besser eingestellt zu haben als vor einer Woche. Nach der Blitzführung der Gastgeber ging der Schuss von Daniel Parejo knapp am Tor vorbei (12.). Für Liverpool gab der frühere Leipziger Naby Keita (14.) den ersten gefährlichen Versuch ab. Die Gastgeber blieben aber das bessere Team und nachdem Reds-Torwart Alisson Becker gerade so gegen Giovani Lo Celsore retten konnte (37.), war Coquelin doch noch vor der Pause per Kopf erfolgreich.

Liverpool macht ernst

Klopp brachte Díaz für Diogo Jota in die Partie, Liverpool begann die zweite Halbzeit offensiver. Die Partie glich nun mehr dem Hinspiel, als Liverpool klar dominiert hatte. Die Klopp-Elf verlagerte die Partie immer wieder auf die Außenspieler, Alexander-Arnold traf mit einem deutlich abgefälschten Schuss nur die Latte (55.).

Fabinhos Treffer zum 1:2 brachte die Wende für den FC Liverpool

Doch dann brach Fabinho mit einem satten Rechtsschuss durch die Beine von Villarreals Torwart Gerónimo Rulli den Bann. Díaz stellte dann den beruhigenden Vorsprung aus dem Hinspiel wieder her, ehe Mané letzte Zweifel am Liverpooler Weiterkommen beseitigte. Villarreals Capoue wurde in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (86.).

dvo (dpa)