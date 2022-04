FC Liverpool dominiert gegen Villarreal

Es dauerte einige Zeit, ehe der stete Tropfen den Stein gehöhlt hatte, dann aber ging es plötzlich ganz schnell: Mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden entschied der FC Liverpool das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen den Bayern-Bezwinger FC Villarreal mit 2:0 (0:0) für sich. Einen Tag nach dem Tor-Spektakel zwischen Manchester City und Real Madrid im ersten Halbfinale, sahen die 51.586 Zuschauer in Liverpool eine gute, aber eine einseitige Partie.

Schon in der ersten Halbzeit waren die "Reds" überlegen und spielten sich zahlreiche Torchancen heraus. Ein strammer Fernschuss vom Ex-Bayern-Spieler Thiago an den Pfosten war kurz vor der Pause die gefährlichste Situation, die das recht defensiv eingestellte Villarreal vor dem Seitenwechsel überstehen musste. Es war der letzte von zwölf Torversuchen der Liverpooler, die sich aber noch nicht belohnen konnten.

Ein Eigentor bricht den Bann

Nach der Pause löste das Team von Trainer Jürgen Klopp dann endgültig die Bremse und drehte auf. Ein erster Treffer durch Fabinho wurde wegen Abseits zurecht nicht anerkannt (50. Minute). Dann aber brach eine unglücklich abgefälschte Flanke, die als Eigentor von Pervis Estupinan gewertet wurde, den Bann (53.). Das Stadion an der Anfield Road kochte fast über vor Jubel.

Und wenig später ging der Lautstärkepegel noch ein wenig höher: Mohamed Salah hatte seinen Sturmpartner Sadio Mané mit einem Steilpass durch die Beine von Villarreals Abwehrspieler Pau Torres bedient, der Senegalese spitzelte den Ball zum 2:0 ins Tor (55.).

Liverpools Sturmduo schlägt zu: Mohamed Salah (Nr. 11) passt, Sadio Mané (Nr. 10) vollendet

Knapp zehn Minuten später fiel der nächste Treffer, aber wieder ein irregulärer: Andrew Robertson war ein bisschen zu früh gestartet (64.) und stand im Abseits. "Kein Gegentor und zwei Treffer erzielt, wir können uns nicht beschweren", sagte Robertson nach dem Abpfiff. "Unsere Intensität war in den letzten Spielen sehr hoch. Unser Spielplan ist hektisch, aber wir genießen es."

Nur 2:0 trotz großer Überlegenheit

Genießen konnten die Liverpooler den Rest des Spiels auch deswegen, weil Villarreal trotz des 0:2-Rückstands bei seiner defensiven Taktik blieb - teils erzwungen, weil Liverpool weiter Druck machte, teils gewollt, weil die Spanier wohl wussten, dass sie am nächsten Dienstag noch ein Rückspiel im eigenen Stadion in der Hinterhand haben. Und da kann ein 0:2 kein ganz schlechtes Ergebnis sein - zumal die "Reds" leicht hätten deutlich höher gewinnen können.

So hielten sich die Angriffsversuche der Spanier in engen Grenzen: Erst in der 87. Minute musste Liverpools Torhüter Alisson bei einem Schussversuch doch einmal eingreifen. Der Brasilianer hielt den verdienten Sieg seiner Mannschaft fest, sicher im Finale ist Liverpool trotz aller Überlegenheit aber noch nicht. Das 2:0 war zwar hochverdient, aber auch erst der erste Schritt. "Die Arbeit ist noch nicht getan", warnte auch Jürgen Klopp. "Wir führen zur Halbzeit 2:0, aber wir müssen zu 100 Prozent konzentriert bleiben und die richtige Einstellung beibehalten."

Vier Titel sind möglich

Für Klopp und sein Team ist die Champions League neben der Meisterschaft, in der Liverpool fünf Spieltage vor Saisonende einen Punkt hinter Manchester City Zweiter ist, der wichtigste Titel. Den League Cup haben die "Reds" bereits gewonnen, im FA Cup stehen sie Mitte Mai im Endspiel. Am Ende der Spielzeit könnte also mit vier Titeln sogar das sogenannte Quadruple stehen.

So weit nach vorne wollte LFC-Kapitän Henderson nach dem Sieg gegen Villarreal aber noch nicht schauen. "Darauf sind wir nicht besonders fokussiert, um ehrlich zu sein", sagte der 31-Jährige im DAZN-Interview. "Dieses Spiel hier gegen Villarreal war unsere größte Herausforderung, aber am Wochenende wartet mit Newcastle United in der Premier League eine weitere. Und auch das Rückspiel in Villarreal wird eine schwere Aufgabe für uns. Wir schauen immer nur auf das nächste Spiel und sehen dann, wie weit uns das bis zum Ende der Saison bringt."