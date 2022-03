Linn Kazmaier: Paralympics-"Küken" mit Riesenpotential

Das deutsche Paralympics-"Küken" tut sich mit seiner Rolle nicht schwer. "Ich bin gewohnt, immer die Jüngste zu sein", sagt Linn Kazmaier der DW. "Es ist eigentlich normal für mich." Mit 15 Jahren startet sie bei ihren ersten Paralympischen Winterspielen und ist damit die Jüngste im Kader der 24 Aktiven des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) in Peking. "Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben", räumt Kazmaier ein. Bei den Paralympics hat sie ein straffes Programm, sie startet in fünf Wettbewerben: zweimal im Biathlon, dreimal im Skilanglauf.

Kazmaiers Familie lebt im Ort Oberlenningen im Bundesland Baden-Württemberg, rund 30 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Seit vergangenem Herbst besucht sie ein Sportinternat in Freiburg. "Dort habe ich einfach viel bessere Trainingsmöglichkeiten als bei mir zu Hause", sagt die junge Sportlerin, die seit ihrer Geburt stark sehbehindert ist. Sie sieht nur äußerst verschwommene und wacklige Bilder. Dazu sind ihre Augen sehr empfindlich gegen Blendungen. "Man kann sich das ungefähr so verstellen, als wenn jemand, der normal sehen kann, im Sommer rausgeht und seine Sonnenbrille vergisst", erklärt Kazmaier.

Als sie acht Jahre alt war, schickten ihre Eltern Kazmaier zu einem Biathlon- und Skilanglaufkurs für sehende und sehbehinderte Kinder im Schwarzwald. Die Schülerin fing Feuer für den Sport - und ihr Riesentalent blieb nicht unentdeckt. In den vergangenen zwölf Monaten Jahr nahm ihre Karriere einen rasanten Verlauf: Im März 2021 gab sie in Planica in Slowenien ihr Weltcup-Debüt, in diesem Januar startete Kazmaier bei der Weltmeisterschaft in Lillehammer in Norwegen und überzeugte mit drei Platzierungen unter den Top Ten. Die bescherten ihr auch das Paralympics-Ticket.

Mit der Mutter geschimpft

Seit anderthalb Jahren ist Florian Baumann ihr "Guide" bei den Rennen. Der 20-Jährige, der auf nationaler Ebene selbst im Biathlon gestartet ist, läuft vor Kazmaier, gibt ihr Orientierung und treibt sie auch an. "Er hat ein sehr gutes Gespür für das, was ich brauche", sagt die Sportlerin. "Er macht das richtig super." Bei einem früheren Wettbewerb hatte sich auch einmal ihre Mutter als Begleitläuferin versucht. "Wir dachten, wir hätten uns verlaufen", erinnert sich Kazmaier. "Ich habe während des Wettkampfes mit ihr geschimpft, das war keine gute Erfahrung." Es blieb ein einmaliges Experiment.

Am Biathlon-Schießstand ist Kazmaier ganz auf sich allein gestellt. Mit einem Lasergewehr zielt sie auf die Scheiben vor ihr. Über einen Kopfhörer erhält sie ein akustisches Signal. Je näher sie das Ziel fixiert, je höher wird der Ton. "Und dann muss man eben abdrücken", sagt die Athletin. "Wenn anschließend ein kurzer hoher, dann ein tiefer und wieder ein hoher Ton erklingen, weiß ich, dass ich getroffen habe. Bei einem langen, tiefen Ton war es ein Fehlschuss." Dann gibt es - wie im Biathlon der Sehenden - eine Strafminute, oder sie muss eine Strafrunde drehen.

Locker in die Wettkämpfe

Das Kribbeln vor dem Wettkampf beginne meistens schon am Abend davor, berichtet Kazmaier. Für diesen Zweck habe sie sich eine Playlist mit Hits aus den 1980er und 90er-Jahren zusammengestellt: "Keine traurigen Lieder, eher fröhliche, solche, die mich auch pushen." Am Wettkampftag schaue sie dann nicht mehr auf ihr Handy, um sich voll und ganz auf das Rennen zu konzentrieren. "Am Start schließe ich dann noch mal die Augen und atme tief durch."

Linn Kazmaier kann bei den Paralympischen Spielen in Peking ganz unbeschwert starten. "Das Gute ist, dass niemand von mir irgendetwas erwartet", sagt die 15-Jährige. "Die Trainer sagen, ich solle einfach versuchen, so gut wie möglich zu laufen." Für sie geht es in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln. Das ist der Vorteil eines Paralympics-"Kükens".