Linke: Bundestagswahl wird zur Zitterpartie

Der jüngste Tiefschlag ereignete sich am 6. Juni in Sachsen-Anhalt: 11 Prozent bei der Landtagswahl. So schwach waren die Linken in dem östlich von Berlin gelegenen Bundesland noch nie. Vor fünf Jahren waren es immerhin 16,3 und 2011 sogar 23,7 Prozent. Innerhalb einer Dekade ist aus der einstigen Volkspartei des Ostens auch in dieser Region ein politisches Leichtgewicht geworden. Das gleiche Schicksal hat sie in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ereilt.

Nur noch Thüringen mit dem ersten und einzigen Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, ist als Hochburg geblieben. Und als Hoffnungsschimmer, wenn dort zeitgleich mit der Bundestagswahl (26. September) ein neuer Landtag gewählt wird. Am selben Tag könnte sich im Stadtstaat Berlin entscheiden, ob die Linke noch als Koalitionspartnerin benötigt wird. Im Moment regiert sie zusammen mit Sozialdemokraten (SPD) und Grünen. Der für alle drei Wahlen erhoffte Rückenwind aus Sachsen-Anhalt ist aber ausgeblieben.

Mit dem Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow soll es für die ganze Linke bergauf gehen

Keine guten Voraussetzungen sind das für den Online-Parteitag der Linken an diesem Wochenende in Berlin. Im Mittelpunkt steht das Programm für die Bundestagswahl. Motto: "Gemeinsam machen wir das Land gerecht". Wobei das mit der Gemeinsamkeit bei der Linken selbst so eine Sache ist. Grabenkämpfe haben Tradition. Eine Konstante ist dabei die frühere Fraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht. Ihr aktuelles Buch ("Die Selbstgerechten") liest sich wie eine Abrechnung mit der eigenen Partei.

Sahra Wagenknecht sorgt für Unruhe

Der wirft sie schon lange vor, zu sehr auf urbane Milieus zu schielen und den ländlichen Raum zu vernachlässigen. Auch deshalb hat sie 2018 die außerparlamentarische Initiative "Aufstehen" mitbegründet. Im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" klingt ihre grundsätzliche Kritik dann wenige Tage vor dem Wahlparteitag so: "Das Label 'Links' steht heute für viele Menschen leider nicht mehr für das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, sondern für abgehobene akademische Debatten, die an ihrer Lebensrealität und ihren Problemen vorbeigehen."

Sahra Wagenknecht liest der Linken in Büchern und Interviews mal wieder die Leviten

Solche Sätze sorgen in der Parteizentrale, die nach dem Marxisten Karl Liebknecht benannt ist, immer wieder für Unruhe und Verärgerung. "Ich teile Sahras Auffassung nicht", sagt die Ende Februar zusammen mit Janine Wissler zur Linken-Vorsitzenden gewählte Susanne Hennig-Wellsow. Auf dem Parteitag soll eine Debatte über Sahra Wagenknecht nach Möglichkeit vermieden werden. Manche wollen die ehemalige Wortführerin der Kommunistischen Plattform innerhalb der Linken aber am liebsten gleich aus der Partei werfen.

Im Westen nichts Neues: Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde

Davon hält Susanne Hennig-Wellsow jedoch nichts: sie wisse um die historische Situation und halte es für falsch, "Ausschlussanträge zu stellen". Eine Anspielung auf die Vergangenheit der Linken, die aus der DDR-Staatspartei SED hervorgegangen ist. In der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands war es üblich, unbequeme Leute rauszuschmeißen.

Keine leichte Aufgabe haben die Linken-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow (l.) und Janine Wissler übernommen

Die Störgeräusche in den eigenen Reihen sind für das neue Führungsduo ein Problem. Hinzu kommt das schlechte Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Schon Mitte März hatte die Linke in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit 3,6 und 2,5 Prozent klar den Einzug ins Parlament verpasst. In beiden westdeutschen Bundesländern ist ihr noch nie der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelungen. Susanne Hennig-Wellsow macht sich deshalb keine Illusionen über die Schwere ihrer Aufgabe, der sie sich gemeinsam mit Janine Wissler stellt.

Susanne Hennig-Wellsow: "Ziemlich viel kaltes Wasser"

"Als wir Vorsitzende wurden, war die Partei ja schon mitten in der Vorbereitung des Bundestagswahlkampfes, wir alle waren in der Corona-Krise mit allen Erschwerungen, die das bedeutet", erinnert sie auf DW-Nachfrage an ihren Start vor dreieinhalb Monaten. Das sei "ziemlich viel kaltes Wasser", ganz ohne Blessuren gehe das nicht ab. Man habe sich dann aber sehr schnell in alles eingefunden: Vorbereiten des Bundesparteitags, Entwurf für das Wahlprogramm und vieles mehr, "was öffentlich nicht sichtbar ist".

Auf dem Bundesparteitag soll nun der Startschuss in den Bundestagswahlkampf gegeben werden. Mit Janine Wissler und dem Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, als Spitzenkandidaten. "Für uns ist klar, dass wir die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen, und dabei alle mitnehmen", betont Susanne Hennig-Wellsow. Klassisch linke Themen sollen im Wahlkampf dominieren: Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro pro Stunde, keine Befristung von Arbeitsverträgen, höhere Renten vor allem im Osten, Mietenbremse, Vermögenssteuer.

Ein Appell an die Grünen

Der Leitantrag des Vorstands zum Wahlprogramm steht unter der Überschrift "Zeit zu handeln: Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit!" Die Chancen, ihre Ideen in einer Bundesregierung umsetzen zu können, stehen allerdings schlecht. Das von der Linken als einzige Möglichkeit betrachtete Bündnis mit Grünen und Sozialdemokraten ist laut Deutschlandtrend weit von einer rechnerischen Mehrheit entfernt. Gemeinsam kommen die drei Parteien auf 41 Prozent.

Vor diesem Hintergrund ist Susanne Hennig-Wellsows Appell an die Grünen nach deren Parteitag vor einer Woche eher theoretischer Natur: Die müssten sich jetzt mal öffentlich entscheiden, "mit welchem Koalitionspartner sie ihre Forderungen umsetzen wollen". Das wird wohl eher nicht passieren. Für die Linke geht es im Moment ohnehin zunächst darum, ihren eigenen Parteitag so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Und dann seien alle Parteimitglieder aufgerufen, "sich hinter diesem Programm zu versammeln und gemeinsam in den Wahlkampf zu ziehen. Das ist es, was wir jetzt brauchen".