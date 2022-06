"Bohemian Rhapsody"

In China fehlen im Biopic über Queen-Sänger Freddie Mercury (Rami Malek, r.) sämtliche Szenen, die die Homosexualität der Rock-Ikone auch nur andeuten - darunter sowohl Szenen mit der Band in Frauenverkleidung als auch dramaturgisch wichtige Szenen wie Mercurys Coming Out oder seine AIDS-Diagnose. Die Reaktionen darauf waren gemischt - viele waren froh, dass der Film überhaupt in China erschien.