Lieferkettengesetz: Discounter Lidl in der Kritik

Vor einigen Monaten berichteten Mitarbeitende des türkischen Landwirtschaftsunternehmens Agrobay über unrechtmäßige Entlassungen und unmenschliche Arbeitsbedingungen. Sie würden gemobbt und ihnen werde das Recht verweigert, auf die Toilette zu gehen, so ihre Aussagen. Für ihre Rechte gingen sie auf die Straße. Seit über acht Monaten protestieren die ehemaligen Mitarbeiter in der westtürkischen Metropole Izmir.

Mitverantwortlich gemacht wird der deutsche Supermarktgigant Lidl. Die Firma Agrobay ist einer der wichtigsten Lieferanten für Lidl. Nun bereiten sich die Arbeiter von Agrobay auf einen Rechtsstreit gegen den deutschen Konzern vor.

Lidl beendet die Zusammenarbeit

Bis vor kurzem ging die Zusammenarbeit zwischen Lidl und Agrobay unverändert weiter. Nun gab der deutsche Konzern bekannt, dass er diese Zusammenarbeit beendet habe. Auf eine Anfrage der DW antwortete das Unternehmen:

"Mit Rücksicht auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz nahmen wir vor einigen Monaten wegen einer Beschwerde über mögliche Verletzungen der geschützten gesetzlichen Positionen unserer Mitarbeiter bei unserem indirekten Lieferanten Agrobay Ermittlungen auf. Nach diesen Ermittlungen und umfassenden Diskussionen mit allen beteiligten Parteien haben wir uns entschieden, unsere geschäftliche Beziehung mit Agrobay zu beenden."

Die Arbeiter protestieren seit acht Monaten wegen unrechtmäßiger Entlassungen und unmenschlicher Arbeitsbedingungen Bild: Anka

Aus Datenschutzgründen nannte der Konzern keine weiteren Details zu den Ermittlungen. Außerdem betonte Lidl die geringe Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit mit Agrobay: "Bisher kauften wir eine relativ kleine Quantität der Waren von Agrobay. Außerdem ist Lidl unseres Wissens vergleichsweise nur ein kleiner Kunde des Lieferanten Agrobay mit Rücksicht auf Beschaffungsvolumen", so das Unternehmen.

Agrobay liefert die meisten der Tomaten, die es in deutschen Lidl-Supermärkten zu kaufen gibt. Die seit 2002 aktive Firma hat eine jährliche Anbaukapazität von 20.000 Tonnen und zählt damit zu einem der größten Hersteller im landwirtschaftlichen Bereich der Türkei. Die Firma exportiert auch nach England, Spanien, Schweden, die Niederlande und Russland.

Unterstützung vom Europäischen Parlament und von Oxfam

Im Gespräch mit der DW bestätigt Umut Kocagöz, Präsident der Landwirtschaftsgewerkschaft Tarim-Sen, dass Lidl die Zusammenarbeit mit Agrobay Mitte April beendet habe. Diese Entscheidung ist allerdings für die ehemaligen Mitarbeiter nicht ausreichend. Damit sei die deutsche Firma nicht aus der Verantwortung, so Kocagöz:

"Die Zusammenarbeit von Lidl mit Agrobay wurde unter den Bedingungen fortgesetzt, über die unsere Arbeiter berichteten. Das zeigt, dass Lidl die notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig ergriff. Lidl lehnt jetzt die Verantwortung ab, weil der Konzern sagt, dass die Zusammenarbeit beendet wurde. Das ist für uns nicht akzeptabel, weil es das Problem nicht löst. Dieser Schritt ebnet Agrobay den Weg dafür, gegen uns harscher vorzugehen. Deswegen setzen wir auf die Beschwerde in Deutschland, damit wir das Problem durch die Mechanismen innerhalb Deutschlands lösen."

Man habe versucht, mit den Anwälten von Agrobay Gespräche zu führen, bisher sei das aber nicht möglich gewesen, so Kocagöz.

Die türkischstämmige linke Europa-Abgeordnete Özlem Alev Demirel schrieb einen Brief an Lidl, was aus der Sicht von Kocagöz die Entscheidung des Konzerns beeinflusst haben könnte. Auch die Nichtregierungsorganisation Oxfam Deutschland bot der Gewerkschaft ihre Unterstützung an - was die türkischen Arbeiter inspirierte, die Beschwerde beim zuständigen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einzureichen.

Verstoß gegen das Lieferkettengesetz?

Der Vorwurf der Gewerkschaft: Trotz der aufgedeckten Rechtsverletzungen beendete der Konzern die Zusammenarbeit mit Agrobay nicht rechtzeitig und verstoße damit er gegen das neue deutsche Lieferkettengesetz, so Kocagöz.

Die entlassenen Arbeiter mit ihren Schildern: "Unser Gewerkschaftsrecht kann nicht verhindert werden" und "Agrobay, gib uns unsere Rechte” Bild: Anka

Verstöße gegen das Gesetz können mit Bußgeldern von bis zu 800.000 Euro bestraft werden. Lidl hat fast 12.000 Filialen in 30 Ländern und erzielt einem Umsatz von rund 115 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2022/2023) - was den Konzern zum größten Discounter der Welt macht.

Im Rahmen des Gesetzes hätte Deutschland die Rechte dieser Arbeiter schützen können, habe dies aber nicht getan, beklagen sich die Arbeiter seit Monaten. Das seit Januar 2023 geltende Gesetz schreibt deutschen Unternehmen ab einer bestimmten Größe vor, in ihren Lieferketten sowohl im In- als auch im Ausland Menschenrechte und Umweltvorschriften zu berücksichtigen. Dies hat eigentlich Folgen für die türkischen Unternehmen, die mit Deutschland Handel betreiben - also auch für Agrobay.

Schwere Vorwürfe gegen Lidl

In den vergangenen Monaten führte Lidl Gespräche mit den Arbeitern. "Seit etwa zwei Monaten sind wir im Gespräch mit Lidl. Uns wurde gesagt, dass wir eine Abfindung bekommen würden, falls wir unseren Kampf aufgeben würden. Die Geschäfte mit Agrobay würden dann auch weiterlaufen. Dann gab es eine Unterbrechung unserer Gespräche. Man habe seine Meinung zur Abfindung geändert. Am Ende sagte Lidl uns, dass die geschäftlichen Beziehungen beendet worden seien", so Kocagöz. Lidl habe außerdem die Forderung der Arbeiter abgelehnt, die Beendigung der Zusammenarbeit vor der Presse anzukündigen, so Kocagöz.

Agrobay verklagte außerdem vor einigen Monaten die Arbeiter, die vor dem deutschen Konsulat protestierten. Grund: Sie hätten "die Handelsbeziehungen mit Deutschland beschädigt". Das Gerichtsverfahren läuft noch. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Türkei und das wichtigste Zielland für türkische Exporte.