Libanon am Abgrund

Lange galt der Libanon als die Schweiz des Nahen Ostens. Das ist lange vorbei. Eine Reihe von Krisen hat das Land in den Abgrund gestürzt. Die Menschen leiden unter einer galoppierenden Inflation. Für Riad, der in einem Vorort von Beirut ein Lebensmittelgeschäft betreibt, ist das Geschäft zur Hölle geworden.

Jeden Morgen ändert er mit dem Taschenrechner in der Hand entsprechend dem Tageskurs die Preisschilder seiner Waren. Eine Arbeit, die umso komplexer ist, als sein Geschäft aufgrund von Strommangel in Dunkelheit getaucht ist. Die libanesische Regierung versorgt das Land nur noch mit zwei Stunden Strom am Tag. Nichts geht mehr: keine Heizung, kein Licht, selbst Kühlschränke laufen nicht mehr. Etwas Entspannung bringt ein Netzwerk privater Stromerzeuger, das jedoch die Krise zu seinem Vorteil ausnutzt.

Das libanesische Pfund, die lokale Währung, hat 90 % seines Wertes verloren. Die einzigen, die davon nicht betroffen sind, sind diejenigen, die in Dollar bezahlt werden. Der Greenback, der für ein Vermögen gegen die lokale Währung eingetauscht wird, hat eine neue privilegierte soziale Klasse im Land hervorgebracht.



Als Verkäufer in einem internationalen Pharmaunternehmen lebt Joseph wie ein König in einem zerstörten Libanon. Dank seiner neuen Kaufkraft hat er sein Hausdarlehen in zwei Monaten zurückgezahlt - statt in zwanzig Jahren!

In einem bankrotten, von Korruption geplagten Staat träumen inzwischen sechs von zehn Libanesen davon, das Land zu verlassen. In Tripolis im Nordlibanon brachen Mohammed und sein Sohn auf dem Seeweg auf, um Deutschland zu erreichen. Auch wenn die Reise vor der türkischen Küste gestoppt wurde, ist der junge Vater immer noch bereit, alle Risiken einzugehen, um das europäische Eldorado zu erreichen.





