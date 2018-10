Leverkusen mit Befreiungsschlag in Bremen

BREMEN - LEVERKUSEN 2:6 (0:3)

LEIPZIG - SCHALKE 0:0

NÜRNBERG - FRANKFURT 1:1 (0:0)

---------

Mit einem spektakulären Sieg bei Werder Bremen hat Bayer 04 Leverkusen den Abwärtstrend in der Fußball-Bundesliga gestoppt. Die Mannschaft des zuletzt viel kritisierten Trainers Heiko Herrlich setzte sich in Bremen deutlich mit 6:2 (3:0) durch. In einer rasanten Begegnung trafen Kevin Volland (8. Minute), Julian Brandt (38.), Karim Bellarabi (45.), Kai Havertz (67./77.) und Aleksandar Dragovic (72.) bei Leverkusens drittem Saisonerfolg. Bayer steht nun mit elf Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Zuvor hatte es drei Partien nacheinander ohne Sieg gegeben. Die Bremer, für die Claudio Pizarro (60.) und Yuya Osako (63.) trafen, rutschten mit weiterhin 17 Zählern auf den vierten Rang ab. Für Werder war es die erste Heimniederlage seit der Amtsübernahme von Coach Florian Kohfeldt Ende Oktober 2017. Seitdem war Bremen in 16 Spielen vor eigenem Publikum ungeschlagen geblieben.

Zuvor hatten sich RB Leipzig und Schalke 04 0:0 getrennt. Eintracht Frankfurt rettete dank eines späten Treffers von Sebastien Haller noch einen Punkt in Nürnberg. Der Franzose machte in der 92. Minute den 1:1 (0:0)-Ausgleich. Für Nürnberg hatte Bundesliga-Debütant Adam Zrelak getroffen (78.). Der eingewechselte Slowake traf mit seiner ersten Ballberührung.

---------

SCHLUSSPFIFF

88. Minute: Gebre Selassie klärt eine Freistoßflanke von Brandt zur Ecke.

85. Minute: Schöne Flanke von Wendell auf Weiser, doch der verstolpert im Strafraum. Kurz danach ein Distanzschuss von Brandt, den Pavlenka stark abwehrt.

83. Minute: Nochmal eine gute Chance für Augustinsson, der ausnutzt, dass Tah zögert. Hradecky pariert den Schuss des Schweden.

81. Minute: WECHSEL auch bei LEVERKUSEN: Für HAVERTZ kommt LUCAS ALARIO.

79. Minute: WECHSEL bei BREMEN: KEVIN MÖHWALD darf für OSAKA aufs Feld.

77. Minute: ⚽ TOR für LEVERKUSEN durch SEBASTIAN LANGKAMP, der nach einem Schuss von Havertz als letzter Mann am Ball ist. Volland schickt Weiser auf rechts zur Grundlinie. Der Ball kommt flach nach innen, Havertz hält den Fuß rein und schießt Langkamp an. Werder fällt auseinander.

74. Minute: Pavlenka rettet gegen Brandt, der es aus vollem Lauf flach versucht. Werder wackelt ganz schön.

73. Minute: Wieder ist Havertz ganz frei vor Pavlenka. Diesmal geht der Lupfer aber etwas zu hoch und landet auf dem Tor.

72. Minute: ⚽ TOR für LEVERKUSEN durch ALEKSANDER DRAGOVIC. Nach einer Ecke von Brandt springt Pavlenka unter dem Ball durch. Dragovic steht am langen Pfosten und hält sein Knie in die Flugbahn. Von dort springt der Ball ins Tor.

70. Minute: WECHSEL bei BREMEN: MILOT RASHICA ersetzt SAHIN.

69. Minute: Missverständnis zwischen Hradecky und Weiser. Der Keeper hat den Ball eigentlich sicher, aber sein Verteidiger geht dennoch zum Kopfball. Kruse kommt zum Schuss, trifft den Ball aber nicht gut, und Hradecky kann das Leder sichern.

67. Minute: ⚽ TOR für LEVERKUSEN durch KAI HAVERTZ. Volland schickt Bayers Jungstar in den freien Raum. Havertz macht noch ein paar Schritte auf Pavlenka zu und lupft den Ball dann aus spitzem Winkel zum 4:2 ins Netz.

62. Minute: ⚽ TOR für BREMEN durch YUYA OSAKO. Zunächst wird auf Abseitstor entschieden, weil Osako nach Ecke und Kopfballverlängerung im Abseits steht. Der Schiedsrichter hält Rücksprache mit dem Videoschiedsrichter, und da der Ball vom Gegner kam, zählt der Treffer doch.

60. Minute: ⚽ TOR für BREMEN durch CLAUDIO PIZARRO. Kohr kann die Hereingabe von rechts nicht verhindern, Pizarro umkurvt im Strafraum noch einen Gegenspieler und schiebt locker zum 1:3 ein.

59. Minute: Nächster WECHSEL bei LEVERKUSEN: DOMINIK KOHR ersetzt LARS BENDER.

56. Minute: Auf der anderen Seite ist Brandt zu verspielt. Statt selbst abzuschließen, schiebt er den Ball nochmal zu Volland, der aber zu nah an Pavlenka ist. Der Keeper greift zu, Chance vertan.

54. Minute: Ein Diagonalpass auf den linken Flügel setzt die Bayer-Abwehr außer Gefecht. Augustinsson bringt den Ball nach innen, der Schuss von Osaka geht knapp daneben.

52. Minute: WECHSEL bei LEVERKUSEN. Der Beste geht, KARIM BELLARABI macht LEON BAILEY Platz.

51. Minute: Der Pfosten rettet für Werder! Brandt schickt Weiser auf rechts in den freien Raum. Die Flanke ist schlecht, aber Bellarabi kommt dennoch zum Schuss. Pavlenka streckt sich und wehrt den Ball an den Pfosten.

49.Minute: Der Freistoß kommt und wird per Kopf in Richtung langer Pfosten verlängert. Dort ist Gebre Selassie, der den Ball wieder zurück vors Tor löffelt. Hradecky greift zu, springt dabei Tah über den Haufen und hat den Ball schließlich sicher.

48. Minute: GELBE KARTE für JONATHAN TAH, der einen Zweikampf zu verlieren droht und Kruse zu Boden zieht.

46. Minute: Weiter geht es - auf Bremer Seite gibt es einen WECHSEL: Der unglückliche MARCO FRIEDL wird durch "Altmeister" CLAUDIO PIZARRO ersetzt.

HALBZEITPAUSE

45. Minute: ⚽ TOR für LEVERKUSEN durch KARIM BELLARABI. Havertz schickt Bellarabi auf rechts in den freien Raum. Diesmal macht der Bayer-Flügelstürmer es besser und lupft den Ball geschickt ins lange Eck. Pfiffe im Stadion.

43. Minute: Brandt schlägt den Ball flach in den 16er, Bellarabi läuft drauf zu und versucht, das Leder ungefähr vom Elfmeterpunkt aufs Tor zu bringen. Diesmal wird aber nichts daraus.

42. Minute: GELBE KARTE für SEBASTIAN LANGKAMP, der Volland den Weg versperrt hat.

38. Minute: ⚽ TOR für LEVERKUSEN durch JULIAN BRANDT. Bellarabi ist rechts durch, seine Flanke kann Pavlenka nur in die Mitte abwehren. Brandt kommt heran und schießt den Ball mit voller Wucht unter Pavlenka durch ins Tor.

38. Minute: Scharfe Flanke von Brandt von rechts. Die Werder-Abwehr klärt zur Ecke. Nach dem Eckstoß versucht es Bellarabi aus dem Hinterhalt. Der Schuss wird geblockt.

37. Minute: Aussichtsreicher Angriff von Bayer, aber Weiser klopft die Flanke viel zu hoch und viel zu weit ins Toraus.

34. Minute: Eine Werder-Flanke von rechts tippt im Fünfmeterraum auf, Tah tritt am Ball vorbei. Hinter ihm steht Kruse, der aber zu überrascht ist und diese unverhoffte Chance nicht nutzen kann.

33. Minute: Nächste Werder-Chance durch Augustinsson. Sven Bender blockt seinen Schuss mit der Schulter zur Ecke.

31. Minute: Brandt versucht im Spielaufbau zu tricksen und verliert den Ball. Kruse kommt zum Schuss, aber er zielt aus 17 Metern ein paar Zentimeter zu weit nach links. Abgefälscht - Ecke.

29. Minute: Nächster Konter über Havertz, der aus 16 Metern aufs untere linke Eck zielt. Pavlenka taucht ab und dreht den Ball noch zur Ecke neben den Pfosten. Der wäre drin gewesen. Wieder hatte Friedl mit einem Ballverlust für die Bayer-Chance gesorgt.

28. Minute: Konterchance für Bellarabi, der sehr frei auf Pavlenka zuläuft. Bellarabi schießt aus vollem Lauf, aber daneben. Riesenchance vergeben.

24. Minute: GELBE KARTE für KEVIN VOLLAND der Gebre Selassie umgrätscht.

23. Minute: Riesige Doppelchance für Werder: Augustinsson tritt an, läuft mit Ball in den 16er, Hradecky wehrt seinen Schuss ab. Dann schießt Kruse aus dem Hintergrund und Wendell kratzt den Ball von der Linie.

20. Minute: Weiser dribbelt nach vorne, legt an der Strafraumgrenze kurz nach hinten ab auf Volland. Der Torschütze nimmt Maß, aber sein Drehschuss wird zur sicheren Beute von Pavlenka.

16. Minute: Bremen drängt nach vorne: Kruse schickt Klaassen auf dem linken Flügel in Richtung Grundlinie, aber Hradecky fängt die Flanke ab.

14. Minute: Bellarabi und Klaassen stehen offenbar unter Strom. Nachdem der Leverkusener einen Ball vehement klärt, liefern sich die beiden ein kurzes Wortgefecht. Man verträgt sich aber wieder.

12. Minute: Gute Flanke von Augustinsson von links. Hradecky kommt nicht ran, aber dahinter steht auch kein Bremer, der profitieren könnte.

8. Minute: ⚽ TOR für LEVERKUSEN durch KEVIN VOLLAND. Brandt spielt Bellarabi auf rechts frei, der spielt den Ball scharf und flach nach innen. Volland muss am langen Pfosten nur noch abstauben.

7. Minute: Bayer hat sich offenbar vorgenommen, erstmal gut zu stehen und die Bremer früh zu stören. Jetzt kommt Bremen mal durch und kommt durch Augustinsson zum Abschluss. Er spitzelt den Ball aber weit drüber.

4. Minute: Klaassen fällt in der Anfangsphase erstmal durch Fouls im Mittelfeld auf. Zweiter regelwidriger Einsatz des Niederländers.

ANPFIFF

17:57 Uhr: Schals raus, mitsingen: Die Werder-Hymne "Lebenslang Grün-Weiß" wird gespielt.

17:53 Uhr: Heiko Herrlich vertraut diesen elf Spielern: Lukas Hradecky, Mitchell Weiser, Jonathan Tah, Sven Bender, Wendell, Aleksander Dragovic, Lars Bender, Karim Bellarabi, Kai Havertz, Julian Brandt und Kevin Volland.

17:50 Uhr: Bremens Trainer Florian Kohfeldt muss auf den verletzten Niklas Moisander verzichten. Er schickt diese Elf aufs Feld:

17: 46 Uhr: Damit zum Abschlussspiel des 9. Spieltags der Bundesliga, bei dem die Rollen im Grunde klar verteilt sind: Werder Bremen ist in dieser Saison eine der stärksten Mannschaften und könnte mit einem Sieg auf Platz zwei der Tabelle springen. Gegner Bayer Leverkusen kriselt sich dagegen bislang durch die Saison. Die Werkself hat erst zwei Partien gewonnen und - trotz aller Offensivqualität im Kader erst neun Tore erzielt.

---------

RB LEIPZIG - FC SCHALKE 04 0:0

Vizemeister FC Schalke 04 hat bei RB Leipzig ein Unentschieden erkämpft. Vier Tage nach dem torlosen Remis in der Champions League bei Galatasaray Istanbul gelang dem Team von Trainer Domenico Tedesco auch beim 0:0 im Auswärtsspiel in Leipzig kein Torerfolg. Die Schalker verbesserten sich mit nunmehr sieben Punkten auf Tabellenplatz 15. Leipzig dagegen verpasste drei Tage nach dem 2:0 gegen Celtic Glasgow in der Europa League in der ausverkauften Red-Bull-Arena den fünften Saisonsieg.

---------

SCHLUSSPFIFF

93. Minute: Kampl streckt sich im Strafraum nach einer Flanke, aber er bekommt keinen Druck hinter den Ball. Sein Kopfball geht weit vorbei.

92. Minute: Burgstaller setzt zum Dribbling in Richtung Tor an, wird aber von Upamecano gestoppt.

89. Minute: Weil offenbar keines der beiden Teams bereit ist, ein Risiko einzugehen, schleppt sich das Spiel dem Ende entgegen. WECHSEL bei SCHALKE: GUIDO BURGSTALLER kommt für EMBOLO.

87. Minute: Bei der Ballannahme springt Schöpf der Ball an die Hand. Viel läuft hier heute nicht zusammen.

85. Minute: WECHSEL bei SCHALKE: STEVEN SKRZYBSKI kommt für UTH.

84. Minute: Augustin setzt sich im 16er durch und schießt. Nübel ist zur Stelle.

82. Minute: Nach einer Ecke schießt Bruma aus dem Hintergrund. Sein Schuss wird aber abgeblockt.

80. Minute: DOPPELWECHSEL bei LEIPZIG: JEAN-KEVIN AUGUSTIN und BRUMA ersetzen KONRAD LAIMER und TIMO WERNER.

79. Minute: Ein Weitschuss von Mukiele wird von Sane per Kopf zur Ecke geklärt.

77. Minute: Momentan wirkt es nicht so, als würde hier in nächster Zeit ein Treffer fallen. Schalke ist nach vorne harmlos und Leipzig im entscheidenden Moment nicht bissig genug.

72. Minute: GELBE KARTE für DIEGO DEMME, der Caligiuri mit einem herzhaften Bodycheck stoppt und so einen Konter unterbindet.

72. Minute: Sane springt am langen Pfosten unter einer Ecke durch.

68. Minute: WECHSEL bei LEIPZIG: KEVIN KAMPL kommt für STEFAN ILSANKER rein.

63. Minute: Embolo fällt im Strafraum. Der Schiedsrichter pfeift, Schalke freut sich ganz kurz über Strafstoß, aber es war auch hier Abseits. Korrekte Entscheidung.

61. Minute: Große Chance für Werner, Nübel hält großartig, aber es war ohnehin Abseits.

57. Minute: WECHSEL bei SCHALKE: Für den gelb-rot-gefährdeten HAMZA MENDYL kommt ALESSANDRO SCHÖPF.

55. Minute: Angeschnittener Freistoß von Halstenberg, die Kopfballverlängerung eines Schalkers landet fast im eigenen Tor.

52. Minute: Sensationeller Hackentrick von Sabitzer, der den Ball auf Poulsen weiterleitet, doch der Däne steht im Abseits. Daher: Prädikat schön, aber wertlos.

51. Minute: Wieder eine Ecke von Bentaleb, aber diesmal besser. "Kopfball-Ungeheuer" McKennie schraubt sich hoch und setzt den Kopfball auf die Querlatte.

47. Minute: Eine ungefährliche Ecke von Bentaleb führt zu einem Konter der Leipziger. Sabitzer schließt den Konter mit einem Diagonalschuss aus 16 Metern ab. Er wird aber dabei gefoult und HAMZA MENDYL sieht die GELBE KARTE. Das war haarscharf vor bzw. auf der Strafraumgrenze. Glück für Schalke.

46. Minute: Ohne Spielerwechsel auf beiden Seiten geht es in die 2. Halbzeit.

HALBZEITPAUSE

45. Minute: Es gibt eine Minute Nachspielzeit.

44. Minute: Bentaleb stützt sich bei Demme auf. Dafür gibt es einen Freistoß.

41. Minute: Rudelbildung nach einem Foul von Laimer an Serdar. Man schubst und schiebt sich ein wenig. Werner ist mit dabei. Am Ende gibt es die GELBE KARTE für TIMO WERNER, KONRAD LAIMER und WESTON MCKENNIE.

40.Minute: Die Ecke kommt gut, und Nübel taucht unter dem Ball durch. Glück für die Schalker, dass da nicht mehr passiert.

39. Minute: Fast eine Chance für Leipzig: Poulsen will den Ball von rechts flach reinbringen, seine Vorlage wird aber zur Ecke geklärt.

34. Minute: nach einer Kerze im Schalker Strafraum versucht es Werner mit einem Seitfallzieher, aber Bentaleb hält den Fuß rein und klärt die Situation.

28. Minute: Nach einer Freistoßflanke kann Leipzig den Ball nicht klären. Fast zufällig kommt Nastasic am langen Pfosten an den Ball, wird bei seinem Schussversuch aber abgeblockt. Die anschließende Ecke kommt gut, aber Embolo vergibt per Kopf ganz frei aus fünf Metern.

25. Minute: Embolo liegt am Boden und hat offenbar Schmerzen. Orban hatte den Fuß drübergehalten. Nach kurzer Liegezeit geht es für den Schweizer aber weiter.

21. Minute: Applaus schallt durch die Arena nach einem schönen Drehschuss von Werner aus der Distanz in Richtung langer Pfosten. Der Nationalstürmer setzt seinen Versuch aber ein wenig zu hoch an.

18. Minute: Sabitzer wird von Halstenberg bedient und schießt direkt. Sein Schuss aus 14 Metern wird abgeblockt, den zweiten Versuch jagt der Österreicher weit drüber.

15. Minute: Wieder ist Nübel, der deutsche U21-Torhüter da. Eine Flanke von rechts pflückt er sicher runter.

14. Minute: Werner setzt sich auf der linken Seite durch, gibt ab an Laimer, der weiterleitet auf Poulsen. Doch der Schuss des Dänen ist zu schwach, um Nübel in Verlegenheit zu bringen. Aber ein schöner Angriff.

9. Minute: Der Anfang ist intensiv, allerdings findet das Spiel noch überwiegend im Mittelfeld statt. Angriffsversuche bleiben meist schon im Ansatz hängen.

5. Minute: Langer Ball auf Embolo, der das Leder aber nicht unter Kontrolle bekommt. Gulacsi greift sicher zu.

ANPFIFF

15:30 Uhr: So sehen die Startaufstellungen aus:

Die Gäste aus Schalke spielen mit Nübel, Sané, Nastasic, Stambouli, Mendyl, Serdar, Caligiuri, McKennie, Bentaleb, Embolo, Uth

15:29 Uhr: Weiter geht es mit der zweiten Sonntagspartie zwischen RB Leipzig und Schalke 04.

---------

1. FC NÜRNBERG - EINTRACHT FRANKFURT 1:1 (0:0)

Angreifer Sebastien Haller hat Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg einen Punkt gerettet. Der Franzose schaffte in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch den späten Ausgleich für die Frankfurter. Zuvor hatte Adam Zrelak (78.) für Nürnberg getroffen. Mit nun 14 Punkten bleibt die Eintracht von Trainer Adi Hütter Tabellensiebter. Nürnberg (9) verpasste den dritten Saisonsieg und damit auch den Anschluss an das Mittelfeld. Frankfurt hatte zuvor wettbewerbsübergreifend fünfmal nacheinander gewonnen.

---------

SCHLUSSPFIFF - Gerade noch so zieht die Frankfurter Eintracht den Kopf aus der Schlinge und rettet einen Punkt beim Club.

92. Minute: ⚽ TOR für FRANKFURT durch SEBASTIEN HALLER. Eine schöne Flanke erreicht den Franzosen, der aus kurzer Distanz abschließt. Da war Gegenspieler Margreiter etwas zu zögerlich.

91. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit. GELBE KARTE für ADAM ZRELAK nach zu ruppigem Einsatz.

87. Minute: WECHSEL bei NÜRNBERG: KUBO macht für PATRICK ERRAS Platz. Zwischendurch sieht KEVIN TRAPP wegen Meckerns die GELBE KARTE.

86. Minute: Wieder ist Kubo alleine durch, aber Hasebe ist aufmerksam, holt seinen Landsmann ein und nimmt ihm den Ball ab,

86. Minute: Konter der Nürnberger, Misidjan flankt auf Kubo, der sich traut, volley abzuziehen. Stendera ist noch dran, es gibt Ecke-

85. Minute: GELBE KARTE für SIMON RHEIN, der einen Frankfurter Konter mit einem taktischen Foul unterbindet.

84. Minute: Da Costa setzt sich auf dem linken Flügel durch und legt nach innen ab. Jovic ist da, aber er zielt zu hoch.

80. Minute: WECHSEL bei FRANKFURT: MARC STENDERA kommt für DE GUZMAN.

78. Minute: ⚽ TOR für NÜRNBERG durch ADAM ZRELAK.Mit seiner ersten Ballberührung in der Bundesliga erzielt der Slowake seinen ersten Treffer. Misidjan flankt butterweich und Zrelak nickt am langen Pfosten ein.

78. Minute: Glanzparade von Trapp bei einem guten Flachschuss von Kubo aus gut 16 Metern. Da hatte der Japaner den Ball von seinem Frankfurter Landsmann Hasebe aufgelegt bekommen.

76. Minute: WECHSEL bei NÜRNBERG: KNÖLL wird von ADAM ZRELAK ersetzt.

74. Minute: Leibold macht auf dem linken Flügel zwei schöne Übersteiger, aber an Da Costa kommt er nicht vorbei.

72. Minute: Eine Flanke von Haller gerät etwas zu lang für Da Costa, der sich in den Strafraum gestohlen hatte.

69. Minute: WECHSEL auch bei NÜRNBERG: FEDERICO PALACIOS wird für KERK eingewechselt.

68. Minute: WECHSEL bei FRANKFURT: ALLAN kommt für GACINOVIC. SEBASTIEN HALLER darf für REBIC rein.

67. Minute: Bauer erwischt Gacinovic mit dem Knie am Oberschenkel. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Gacinovic hat trotzdem Schmerzen und muss behandelt werden.

62. Minute: Huppsa! Trapp lässt einen Kullerball, den er locker aufnehmen will, durch die Finger rollen. Zum Glück für die Eintracht steht er weit genug vom Tor weg, um den Ball noch vor der Torlinie einzuholen.

57. Minute: GELBE KARTE für ANTE REBIC, der Bauer leicht erwischt als er einen Ball blocken will.

54. Minute: Wieder ist Misidjan rechts frei. Der Niederländer versucht einen Hackentrick, aber der Ball bleibt am eigenen Standbein hängen. Das war nix.

52. Minute: Misidjan startet in Richtung Eckfahne, doch als er den Ball endlich erreicht hat, hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne. Abseits.

46. Minute: Weiter geht's.

HALBZEITPAUSE

45. Minute: Ecke Frankfurt von der linken Seite, wieder ist Rebic mit dem Kopf da, und wieder bekommt ein Nürnberger noch seinen Kopf dazwischen.

42. Minute: Nächste Flanke von links, diesmal köpft Gacinovic, aber der Ball geht recht weit vorbei.

40. Minute: Misidjan verliert das Laufduell gegen Kostic, der heute auch defensiv extrem hart und gut arbeitet.

35. Minute: Kerk bringt einen Freistoß von rechts vors Tor, aber Trapp hat keine Probleme den Ball zu pflücken. Keine Gefahr.

32. Minute: Mathenia klärt in höchster Not. Bei einer Rebic-Flanke muss der FCN-Keeper sich wahnsinnig strecken, kommt aber mit den Fingerspitzen noch dran und verhindert so, dass Jovic das 1:0 für Frankfurt erzielen kann.

28. Minute: Rebic bringt den Ball von links flach vors Nürnberger Tor, Mühl klärt zur Ecke. Ecke kommt gut, Rebic köpft, der Ball wird abgefälscht. Es gibt wieder Ecke. Die bringt aber nichts ein.

24. Minute: Jovic setzt zum Fallrückzieher an, haut aber ein Luftloch, danach befördert FCN-Verteidiger Bauer den Ball fast ins eigene Tor.

23. Minute: Langer Ball auf Knöll, der am letzten Frankfurter aber nicht vorbeikommt: Makoto Hasebe setzt sich gegen den Nürnberger durch und wird anschließend zu Fall gebracht. Stürmerfoul, Chance vertan.

18. Minute: Nürnberg ist am Drücker, die Frankfurter kriegen den Ball nicht raus. Die nächste Flanke kommt von links scharf vors Tor, Knöll rutscht rein und knallt den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten. Glück für die Eintracht.

16. Minute: Kerk schnibbelt einen Freistoß auf die Grenze des Fünfmeterraums. Trapp kommt raus, faustet, aber nicht gut. Den Nachschuss von Leibold kann Trapp dann zur Ecke ablenken.

15. Minute: Diesmal kommt Jovic zum Abschluss. Nach einer weiten Flanke von Abraham steigt er im Strafraum hoch und köpft den Ball aufs Tor. Mathenia taucht ab und hat das Leder sicher.

13. Minute: Schöne Flanke von Kostic auf Jovic, der im Nürnberger Strafraum viel zu viel Platz hat. Er legt sich den Ball auf den anderen Fuß, aber bevor er abschließen kann, ist doch ein Nürnberger da und klärt.

11. Minute: Diesmal wird Rebic auf links in die Tiefe geschickt, aber wieder ist die FCN-Defensive auf Zack. Mühl läuft den Vizeweltmeister ab.

9. Minute: Jovic dribbelt über die linke Seite in Richtung Grundlinie, aber Behrens hat aufgepasst und gewinnt den Zweikampf. Abstoß.

5. Minute: GELBE KARTE für EVAN NDICKA, der zu forsch in den Zweikampf mit Misidjan reinrutscht. Richtig berührt hat er den Nürnberger aber nicht.

4. Minute: Andere Seite: Behrens fasst sich ein Herz und zieht aus über 25 Metern zentral ab, aber der Ball streicht einen Meter an Trapps Gehäuse vorbei. Guter Versuch.

3. Minute: Frankfurt dringt zum ersten Mal in den Strafraum ein, aber Bauer kann klären.

ANPFIFF

13:28 Uhr: Die Wetterbedingungen sind zum Fußballspielen gar nicht so schlecht: kühl und ein bisschen regnerisch. Und die Stimmung ist in Nürnberg immer gut, heute werden die Club-Fans zudem unterstützt von lauten Frankfurtern.

13:24 Uhr: Köllners Gegenüber, der Frankfurter Coach Adi Hütter, hat ein wenig umgestellt. Mittelstürmer Sebastien Haller, zuletzt dauerhaft im Einsatz, bekommt heute eine Pause. So geht er ins Spiel beim Club:

13:21 Uhr: Nürnbergs Trainer Michael Köllner setzt gegen die Frankfurter auf dieses Startelf:

13:17 Uhr: Mit dem Selbstbewusstsein aus fünf Pflichtspielsiegen in Serie tritt die Frankfurter Eintracht beim 1. FC Nürnberg an. Wird der Aufsteiger zum nächsten Eintracht-Opfer, oder endet der Frankfurter Höhenflug heute? Nürnberg hat zuletzt zwei Pleiten kassiert, gegen Frankfurt will der Club wieder zur alten Heimstärke zurückkehren. Wir werden sehen, ob's gelingt.

13:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!