Leverkusen überrollt Mainz

MAINZ - LEVERKUSEN 1:5 (1:4)

Bayer Leverkusen ist in der Fußball-Bundesliga vorerst auf einen Europapokal-Platz gestürmt. Das Team von Trainer Peter Bosz kam am Freitagabend zum Auftakt des 21. Spieltages zu einem 5:1 (4:1) bei Mainz 05. Durch seinen dritten Bundesliga-Erfolg nacheinander kletterte der Werksclub mit 33 Punkten auf Rang fünf. Wendell (5.), Kai Havertz (20.), Julian Brandt (30.) und Karim Bellarabi (43.) sorgten schon vor der Pause für die Entscheidung. Brandt (64.) markierte mit seinem zweiten Tor den Endstand. Robin Quaison (9.) traf für die Gastgeber zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Mainzer bleiben nach der zweiten Niederlage in Folge auf Platz elf.



ABPFIFF

90. Minute: Besonderes Lob an dieser Stelle neben der überragenden Leverkusener Offensive an die Fans von Mainz. Schon in der ersten Halbzeit reagierten sie mit Gesängen statt Pfiffen und auch jetzt schallen minutenlang die Gesänge durch die Arena. Von Pfiffen oder Stadionflucht keine Spur - ganz stark!

90. Minute: Holtmann geht allein auf Hradecky zu - das muss ein Tor sein, doch er legt sich den Ball zu weit nach links.

88. Minute: Bellarabi hält sich nach einem Luftduell den Knöchel und liegt am Boden. Es geht aber nach kurzer zeit weiter.

84. Minute: Volland sucht in der Mitte Alario, der aber knapp verpasst!

81. Minute: WECHSEL - Der Mann des Spiels geht - für Julian Brandt kommt LUCAS ALARIO in die Partie.

77. Minute: WECHSEL - Wendells Arbeitstag ist zu Ende, für ihn kommt TIN JEDVAIJ.

75. Minute: Brandt steckt schön durch auf den startenden Volland. Doch der steht knapp im Abseits - gut erkannt vom Linienrichter.

71. Minute: WECHSEL - Boetius geht bei Mainz, für ihn kommt HOLTMANN in die Partie.

67. Minute: Starke 70 % Ballbesitz verzeichnen die Gäste aus Leverkusen bislang für sich - Mainz hingegen ist geschlagen, bemüht sich hier nur noch um Schadensbegrenzung.

64. Minute: TOR! Wieder trifft JULIAN BRANDT! Wieder initiiert er den Angriff selber, wieder ist er nach Doppelpass mit Kevin Volland erfolgreich - tolles Tor!

61. Minute: WECHSEL - Aaron Martin verlässt das Feld, für ihn kommt KARIM ONISIWO. Bei Leverkusen ersetzt JULIAN BAUMGARTLINGER den überragenden Kai Havertz.

49. Minute: Bailey mit einer Hereingabe, aber Müller ist vor Volland zur Stelle.

47. Minute: Mateta zieht im Strafraum ab, sein Schuss wird aber geblockt

46. Minute: Mainz-Trainer Schwarz stellt nach der Lehrstunde im ersten Durchgang seien Abwehr von einer Dreier- auf Viererkette um.

WIEDERANPFIFF

Leverkusen überrollt Mainz vor eigenem Publikum. Auf das 1:0 für die Gäste durch Wendell (5.) können die Mainzer noch in Person von Quaison antworten (9.). Doch dann übernehmen die Gäste das Spiel und treffen durch Havertz (20.), Brandt (30.) und Bellarabi (43.) zu 4:1-Halbzeitführung - was für ein Spektakel!

HALBZEIT!

43. Minute: TOR! Und da klingelt es wieder im Mainzer Kasten, dieses Mal trifft KARIM BELLARABI. Brandt geht im Mittelfeld an drei Mann vorbei und spielt dann im richtigen Moment in die Lücke zum einstartenden Bellarabim, der aus spitzem Winkel humorlos verwandelt.

42. Minute: Martin mit dem nächsten Lattenkracher! Der Spanier legt sich den Ball kurz vor und zieht aus 20 Metern satt ab. Hradecky wäre chancenlos gewesen.

36. Minute: Volland hat jede Menge Platz und zeiht in den Strafraum. Sein Schuss aufs lange Eck geht knapp vorbei - da war mehr drin!

34. Minute: Leverkusen jetzt mal über links, mit dem omnipräsenten Havertz, Weiser und Bellarabi. Auch wenn der Angriff nichts einbringt: Auch Bellarabi und Weiser sind hier hochaktiv.

30. Minute: TOR! Bailey bedient Brandt, der gibt weiter auf Volland, der soielt den Doppelpass zurück auf JULIAN BRANDT der freistehend vollendet.

29. Minute: Bailey geht auf links bis an die Grundlinie, stopp den Ball und gibt ihn die Mitte. Dort steht Havertz, der staubtrocken abzieht und den Ball voll unter die Latte setzt - es kracht, aber der Ball war nicht drin.

28. Minute: Was war das? Brandt bleibt nach einem Einwurf einfach stehen und lässt sich den Ball abnehmen. Dann ist vorne plötzlich Quaison frei und legt quer auf Mateta, der den Ball aber nicht richtig erwischt und verzieht.

25. Minute: Boetius hat Platz, wird nicht wirklich angegriffen, doch der Mainzer kann sich nicht entscheiden, tänzelt hin und her bis der Ball dann doch geklärt wird.

24. Minute: Das Torschussverhältnis beim bisherigen Offensiv-Spektakel: Leverkusen neun, Mainz sechs.

20. Minute: Da ist das Tor! Brandt geht mit viel Platz auf der linken Seite und findet in der Mitte KAI HAVERTZ, der genauso viel Platz hat und aus 12 Metern überlegt und kontrolliert einschiebt - nichts zu halten.

17. Minute: Havertz schickt nach einer starken Balleroberung im Mittelfeld sofort Bailey. Der wiederum zieht nach seinem Sprint sofort ab, setzt den Ball aber ein gutes Stück neben das Tor.

16. Minute: Leverkusen ist hier klar am Drücker. Brandt zieht trocken an der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss geht aber knapp am Lattenkreuz vorbei.

14. Minute: Volland löst sich mit einer blitzschnellen Drehung im Strafraum vom Gegner und zieht ab - aber zu unpräzise.

13. Minute: Bailey bringt einen Freistoß rein, Mainz-Keeper Müller verschätzt sich, so dass Bender an den Ball kommt, ihn aber per Kopf vorbei setzt.

11. Minute: Zehn Minuten gespielt, zwei Tore, Fußball-Herz was willst du mehr?

9. Minute: TOR - Der Ausgleich! Ecke Mainz: Hack kommt frei zum Zug bringt den Ball in Richtung Tor, wo ROBIN QUAISON leichtes Spiel hat und wie Wendell auf der anderen Seite nur einschieben muss.

5. Minute: TOR - Der erste Leverkusener Angriff, Volland sieht Bellarabi, der auf rechts Platz hat und per Grätsche reingibt. Dort steht WENDELL goldrichtig und staubt aus kürzester Distanz ab.

3. Minute: Wieder geht Mateta in Richtung Leverkusener Tor - doch dieses Mal steht der Franzose im Abseits.

2. Minute: Mateta geht alleine aufs Tor zu und scheitert an Hradecky! Das muss eigentlich das 1:0 sein.

ANPFIFF

20:15 Uhr: Die Ausgangslage - Leverkusen siegte zuletzt zweimal in Folge (gegen Wolfsburg und die Bayern), flog allerdings unter der Woche im Pokal bei Zweitligist Heidenheim raus. Mainz musste am vergangenen Spieltag nach vier Spielen ohne Niederlage in Augsburg mal wieder als Verlierer vom Platz gehen. Insgesamt spricht die Bundesliga-Bilanz knapp für die Gäste (zwölf Siege, vier Remis, zehn Niederlagen). Das letzte Aufeinandertreffen in Mainz konnten im September 2017 allerdings die 05er mit 3:1 für sich entscheiden.

20:15 Uhr: Die Aufstellungen - Mainz: 22 Florian Müller - 18 Brosinski, 19 Niakhate, 16 Bell, 42 Alexander Hack, 3 Martin - 14 Kunde - 35 Barreiro Martins, 5 Boetius - 9 Mateta, 7 Quaison

Leverkusen: 1 Hradecky - 23 Weiser, 4 Tah, 5 Sven Bender, 18 Wendell - 20 Aranguiz - 29 Havertz, 10 Brandt - 38 Bellarabi, 31 Volland, 9 Bailey

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!