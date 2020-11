Leipzig mit Kraftakt, Dortmund souverän

RB Leipzig hat in der Champions League erfolgreich Revanche für das verlorene Halbfinale der Vorsaison genommen. Der Fußball-Bundesligist besiegte Paris St. Germain in der Gruppenphase mit 2:1 (1:1) und brachte sich für den Achtelfinaleinzug in Stellung.

Angel di Maria (6.) brachte die Pariser Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel früh in Führung, zehn Minuten später scheiterte er mit einem Handelfmeter an RB-Torhüter Peter Gulacsi. Christopher Nkunku (42.) traf am dritten Spieltag der Gruppe H eine Woche nach dem Leipziger 0:5 bei Manchester United zum Ausgleich. Emil Forsberg (57.) verwandelte einen Handelfmeter. PSG-Profi Idrissa Gueye sah die Gelb-Rote Karte (70.). "Super", sagte der glückliche Torschütze Forsberg - und sprudelte dann förmlich über: "Das war ein wichtiger Treffer, ein wichtiger Sieg für uns. Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagte der Schwede.

Der BVB siegt und schont sich

Dortmunder Spieler bejubeln einen ihrer Treffer

Borussia Dortmund hat einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Drei Tage vor dem Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern München gewann der BVB am Mittwoch beim FC Brügge mit 3:0 (3:0). Anders als beim Fehlstart in die Königsklasse zwei Wochen zuvor bei Lazio Rom (1:3) bot der BVB eine couragierte Leistung und übernahm dank der Tore von Thorgan Hazard (14.) und Erling Haaland (18./32.) in der Gruppe F die Tabellenführung.

"Die erste Halbzeit war super. 3:0, Gruppenerster, so müssen wir weitermachen", sagte Torschütze Hazard. "Kompliment an die Mannschaft, das haben wir sehr gut gemacht", sagte Manuel Akanji.

Vor dem Start in die zweite Vorrunden-Hälfte darf der Revierclub mit nun sechs Punkten bei zwei noch ausstehenden Heimspielen auf den Einzug in die K.o.-Runde hoffen.

FC Bayern mit spektakulärem Schlussspurt

Müller zog ab, dann fälschte ein Salzburger ab. Und dann folgte der Torreigen

Mit einem 2:6-Auswärtssieg hat Titelverteidiger Bayern München am dritten Spieltag der Gruppe A in der Champions League die Tabellenführung höchst souverän verteidigt. Die Münchner mussten sich aber von einem Schreck zum Auftakt und einem Rückstand durch den Salzburger Mergim Berisha (4.) erholen. Goalgetter Robert Lewandowski nutzte später die Foul-Elfmeter-Chance (21.) zum Ausgleich, bis der Salzburger Rasmus Kristensen (44.) ein Eigentor verursachte und den Bayern die Führung zur Pause reichte.

"Unbedingt gewinnen"

Die zweite Hälfte verlief dann turbulent. Wieder erzielten die Gastgeber durch Masaya Okugawa (66.) den ersten Treffer, bis die Bayern aber die Sache klar machten. Der gute, alte Jerome Boateng (79.) brachte sein Team mit einem Kopfball-Treffer wieder in Führung, bevor die nächsten Treffer durch die Sturmkräfte Leroy Sané zum 2:4 (83.) und wiederum Lewandowski per Kopf zum 2:5 (88.) erzielt wurden. Der Sack war schon zu, die Spielzeit fast zu Ende, da steuerte Lucas Hernàndez noch das 2:6 (90.+2.) bei. "Am Ende haben wir gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten", sagte Torschütze Boateng nach dem Abpfiff. Er hatte recht.

Mönchengladbach: Dreimal Plea und noch mehr

Borussia Mönchengladbach krönte seine bisher schon bemerkenswerten Leistungen in dieser Champions-League-Saison mit dem ersten Sieg. Und was für ein Sieg! 6:0 gewann der Bundesligist bei der ukrainischen Mannschaft Schachtor Donezk, damit stehen die Borussen auf einmal in der Hammergruppe B vor Real Madrid und Inter Mailand als Tabellenführer da.

Jubel nach dem Tor des Gladbacher Stindl

Der französische Stürmer Alassane Plea steuerte gleich drei Treffer (8., 26. und 78.) zu dem Erfolg bei. Christoph Kramer zwang mit einem Distanzschuß den Ukrainer Bondar zu einem Eigentor (17.), bevor Bensebaini kurz vor dem Pausenpfiff (44.) traf. Mannschaftskapitän Stindl setzte den Reigen kurz vor seiner Auswechslung zum 0:5 (65.) fort. "Jetzt ist die Hälfte gespielt und wir grüßen von der Spitze. Aber noch haben wir nichts erreicht", mahnte Trainer Marco Rose zur Zurückhaltung.

Der 3. Spieltag aus deutscher Sicht in Zahlen:

Gruppe H

RB Leipzig - Paris St. Germain 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Di Maria (6.), 1:1 Nkunku (42.), 2:1 Forsberg (57., Handelfmeter nach Videobeweis) Zuschauer: keine Besonderes Vorkommnis: Gulacsi (Leipzig) hält Handelfmeter von Di Maria (16.) Gelb-Rote Karte: Kimpembe (Paris) wegen wiederholten Foulspiels (90.+3)

Gruppe F

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:3 (0:3)

Tore: 0:1 Thorgan Hazard (14.), 0:2 Haaland (18.), 0:3 Haaland (32.) Zuschauer: keine

Gruppe A

RB Salzburg - FC Bayern München 2:6 (1:2)

Tore: 1:0 Berisha (4.), 1:1 Lewandowski (21./Elfmeter), 1:2 Kristensen (44./Eigentor), 2:2 Okugawa (66.), 2:3 Boateng (79.), 2:4 Sané (83.), 2:5 Lewandowski (88.), 2:6 Hernández (90.+2).

Gruppe B

Schachtor Donezk - Borussia Mönchengladbach 0:6 (0:4)

Tore: 0:1 Plea (8.), 0:2 Bondar (17./Eigentor), 0:3 Plea (26.), 0:4 Bensebaini (44.), 0:5 Stindl (65.), 0:6 Plea (78.)

jst/ml/ (dpa, SID)