Leichtsinn oder mutiges Signal für die Kultur?

Politisches Kino: Von Deutschland bis Kambodscha

Die Berlinale macht jedes Jahr auch mit politischen Themen Furore: Andreas Dresens Film erzählt von der Mutter des Ex-Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz - und Rithy Panh aus Kambodscha zeigt eine dystopische Fabel, in der Tiere die Macht übernehmen.

Afrika: Ein Kontinent im Aufbruch

Heimat, Migration, Zukunft. Das sind 2022 die Themen junger Filmemacher aus Afrika. Welche politischen Perspektiven gibt es in Südsudan? Welche Sehnsüchte treiben Menschen zur Flucht aus Westafrika und wie groß sind die Chancen auf ein besseres Leben?

Goldener Ehrenbär für Isabelle Huppert

Sie ist eine Klasse für sich: die französische Schauspielerin Isabelle Huppert. 1953 in Paris geboren, prägt sie seit den 1970er Jahren das Kino - in Frankreich und in Europa. Eine Hommage an eine große Künstlerin.

Berlinale Talents: Treffpunkt für Newcomer

Zum 20. Mal bietet die Berlinale eine Plattform für internationale Newcomer im Film - wenn auch in diesem Jahr nur digital! Junge Talente lernen von Profis, suchen neue Wege des kreativen Austauschs. Die "Talents" - ein Labor für das Kino von morgen!

Serien: Das neue Erzählen

Serien spielen eine immer größere Rolle im Filmgeschäft: Neue Erzählformen, spannende Plots, ungewohnte Perspektiven. Bei den Serien, die 2022 auf der Berlinale laufen, dominieren selbstbewusste Frauen - als Hebamme, Polizistin oder Serienmörderin.

