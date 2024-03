Ihren bisher letzten Sieg in der Bundesliga schaffen die Dortmunder im November 2018. Paco Alcacer (l.) und Marco Reus erzielen damals die Tore zum 3:2 des BVB. Doch damit beginnt eine "schwarze Serie" für Dortmund, das sich in den folgenden Jahren an Dauermeister Bayern München in der Liga die Zähne ausbeißt. Einzige Ausnahme ist der DFL-Supercup 2019, den der BVB mit 2:0 gegen Bayern gewinnt.