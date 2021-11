Die 1968 gegründete britische Rockband Led Zeppelin gilt als eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Ihre Alben haben sich mehr als 300 Millionen Mal verkauft. 1980 hat sich die Band aufgelöst.

Die Namen der vier Gründungsmitglieder gehören zum Who is Who der größten Rockstars aller Zeiten: Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham und Paul Jones. Weltruhm erlangten sie mit dem Album "Symbol". Darauf befindet sich ihr berühmtestes Stück "Stairway To Heaven", ein acht Minuten langes Werk, das sich von einer stillen Ballade zu einem lauten Rockbrett steigert. Nach dem Tod ihres Schlagzeugers John Bonham löste sich die Band 1980 auf.