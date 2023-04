Leben wie auf dem Mars: NASA stellt Mars Dune Alpha vor

Wenig Platz auf dem Mars

Viel Gepäck können die Freiwilligen nicht mitnehmen. Sie werden während des Jahres in kleinen Schlafzimmern im Haus auf dem Forschungsgelände leben. Das Haus ist komplett im 3D-Druckverfahren erstellt. Das sei eine der Technologien, die die NASA als Möglichkeit für den Bau von Gebäuden auf anderen Planeten oder der Mondoberfläche in Betracht ziehe, so Projektleiterin Grace Douglas.