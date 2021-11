Ex-Präsident Gbagbo bleibt vorerst in Haft

Überraschende Wende im Fall des ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag stoppte die am Vortag angekündigte Freilassung - Gbagbo bleibt vorerst in Haft.