Lateinamerika: Mehr Marktwirtschaft wagen

Nun auch Panama: Der Wahlsieg von Jose Raul Mulino bestätigt einen Trend, der sich in Lateinamerika offenbart: Nach Argentinien und Ecuador setzt das Wahlvolk nun auch in Panama auf einem überzeugten Marktwirtschaftler.

Javier Milei will aus Argentinien ein Mekka des Westens machen, Jose Raul Mulino gewann die Wahlen in Panama mit La Promesa de Chen Chen (Das Versprechen: chen chen en tu bolsillo - money in your pocket). Und in Ecuador will Daniel Noboa, der aus einer Unternehmerfamilie stammt, das krisengeschüttelte Land wieder in die wirtschaftliche Erfolgsspur zurückführen. Was sie eint, ist trotz aller länderspezifischen Unterschiede die Überzeugung, dass die Marktwirtschaft den Schlüssel zum ökonomischen Aufschwung bereithält.

Die Wahlerfolge des Trios in den letzten sechs Monaten fallen in eine Zeit in der vor allem die klassisch sozialistisch-autokratisch regierten Länder Venezuela und Kuba in einer tiefen Wirtschaftskrise stecken, die zu einem Massenexodus in das kapitalistische Ziel schlechthin führt: Die USA. Auch Bolivien gerät immer unruhige wirtschaftliche Zeiten.

Mulino setzt auf ein altbewährtes Konzept

In Panama hat Wahlsieger Mulino, der für den wegen Geldwäsche und Korruption verurteilten eigentlichen Kandidaten der Partei Realizando Metas RM, Ricardo Martinelli, einsprang, das Konzept übernommen, das während Martinellos Präsidentschaft (2014 - 2019) als ökonomisch erfolgreich galt. "Mulino setzt wie seinerzeit Martinelli auf Anreize für unternehmerische Initiative und die Akquise von großen Investitionen aus dem Ausland. Damit sollen vor allem infrastrukturelle Großprojekte finanziert und realisiert werden", sagt Winfried Weck von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Panama-Stadt im Gespräch mit der DW.

Ricardo Martinelli, der frühere Präsident von Panama, steht unter Hausarrest Bild: Arnulfo Franco/AP/dpa/picture alliance

Infrastrukturprojekte sollen Aufschwung bringen

Dazu zählen der Bau einer Eisenbahnverbindung von Panama-Stadt nach David, der zweitgrößten Stadt des Landes in der Nähe der Grenze zu Costa Rica, eine vierte Brücke über den Panama-Kanal, Universitäten, mehrere Hospitäler und möglicherweise neuer Metrolinien für die Hauptstadt. "Mit der Schaffung eines unternehmerfreundlichen Umfelds auch für ausländische Investoren kann dies durchaus gelingen. Die Wahlkampagne war ganz deutlich darauf ausgerichtet, den Menschen Panamas Geld zu versprechen. 'La Promesa de Chen Chen' stellte die zentrale Wahlkampfaussage dar, an der Mulino von der Bevölkerung nun gemessen werden wird", prognostiziert Weck.

Erste Anzeichen der Erholung in Argentinien

Was in Panama gelingen könnte, dürfte in Argentinien deutlich schwieriger werden. Zwar gelang es der neuen Regierung um den radikal-marktliberalen Präsidenten Javier Milei in den ersten sechs Monaten die Inflation von 25,5 Prozent im Dezember auf 8,8 Prozent im April zu drücken. Aufs Jahr gerechnet liegt die Rate dennoch bei horrenden knapp 290 Prozent und gehört damit zu den hächste der Welt. Aber immerhin bieten Banken erstmals seit längerer Zeit wieder Immobilienkredite an, die auf sehr großes Interesse bei den Bürgern stoßen. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden und hat eine weitere Kredeittranche freigegeben.

Vorerst scheinen seine knallharten Maßnahmen zu wirken: Argentiniens Präsident Javier Milei Bild: Matías Baglietto/picture alliance

Doch trotz der ersten zarten positiven Indizien warnt Lateinamerika-Experte Professor Christian Hauser von der Fachhochschule Graubünden (Schweiz) vor übertrieben Erwartungen. "In Lateinamerika und besonders in Argentinien hat es immer wieder wellenförmige Entwicklungen gegeben. Es gab Boomzeiten und tiefe Wirtschaftskrisen, deshalb gilt es die weitere Entwicklung abzuwarten." Für Hauser ist es wichtig, dass Länder wie Argentinien ihre Wirtschaftspolitik langfristig ausrichten: "Es muss ein ordnungspolitischer Rahmen geschaffen werden, in dem sich ein gesunder Wettbewerb entwickeln kann. Dabei gilt es den Aufbau von mittelständischen Unternehmen zu fördern und nicht vor allem nach den großen internationalen Konzernen zu schauen", fordert Hauser. Denn der Mittelstand sei entscheidend für die ökonomische Basis eines Landes.

EU-Mercosur-Abkommen könnte regelbasierten Handel ermöglichen

In diesem Zusammenhang wäre auch der Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens, über das seit zwei Jahrzehnten verhandelt wird, ein deutliches Zeichen für beide Weltregionen. "Denn dann würden sich demokratische Länder und Regionen auf eine regelbasierte Zusammenarbeit verständigen, was auch geopolitisch ein starkes Signal wäre." Allerdings müssten dann sowohl die Lateinamerikaner als auch die Europäer in den Verhandlungen Kompromisse eingehen. "Im Moment gibt es ein Zeitfenster, das genutzt werden sollte. Aber das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben", ist Hauser zurückhaltend. Der nächste Anlauf dürfte nach den Europawahlen unternommen werden. Ausgang ungewiss.