Landtagswahlen: AfD siegt in Thüringen, CDU in Sachsen vorne

Politisches Erdbeben in Thüringen: Die AfD des Rechtsextremen Björn Höcke wird laut Prognosen stärkste Kraft. In Sachsen behauptet sich CDU-Regierungschef Kretschmer. Die neue Partei BSW zieht in beide Landtage ein.

Nach den Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen zeichnen sich dort größere politische Umbrüche ab, die auch Auswirkungen auf die Bundespolitik insgesamt haben könnten.

Thüringen: AfD unter Björn Höcke wird stärkste Kraft

In Thüringen sieht eine erste Prognose nach Schließung der Wahllokale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ARD die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme AfD vorne. Allerdings ist es das erklärte Ziel anderer Parteien, den rechtsextremen AfD-Landeschef Björn Höcke als Ministerpräsidenten zu verhindern. Die AfD wird in Sachsen und Thüringen von den Nachrichtendiensten beider Bundesländer als gesichert rechtsextreme Partei eingestuft und entsprechend beobachtet.

Dem bisherigen thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von der sozialistischen Partei Die LINKE werden dabei kaum Chancen eingeräumt, obwohl er in Thüringen nach wie vor sehr beliebt ist.

Von der Linkspartei hatte sich vor knapp einem Jahr das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), benannt nach ihrer im thüringischen Jena geborenen Gründerin und Anführerin, abgespalten. Wagenknecht verknüpft auf mitunter populistische Weise sozialpolitisch linke Themen mit migrationskritischen und pro-russischen außenpolitischen Standpunkten.

Sahra Wagenknecht mit ihrer Spitzenkandidatin für Thüringen, Katja Wolf - Unbekannte bewarfen die Parteichefin mit roter Farbe Bild: Martin Schutt/dpa/piocture alliance

Sie erhielt in Thüringen aus dem Stand mehr Stimmen als Die LINKE. Auch Ramelows bisherige Koalitionspartner, die sozialdemokratische SPD sowie die Grünen, verloren an Zuspruch. Die Grünen dürften den Wiedereinzug in den Landtag in Erfurt verpassen.

Sachsen: CDU bleibt vorne, SPD und Grüne müssen bangen

In Sachsen sieht die erste Prognose die konservative CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer weiter vorne. Auch hier erzielte die AfD Zugewinne - allerdings nur noch von geringerem Ausmaß, da sie vor fünf Jahren bereits mit 27,5 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft geworden war.

In Sachsen herrscht seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 ununterbrochen die konservative CDU: die ersten zwölf Jahre als Alleinregierung, seit 2002 mit Koalitionspartnern in wechselnden Konstellationen. Seit 2019 steht Ministerpräsident Michael Kretschmer einer CDU-geführten Koalition mit der SPD sowie den Grünen vor. Eine Fortführung der Koalition aus CDU, SPD und Grünen hängt davon ab, ob die Linkspartei in den Landtag einzieht.

In Sachsen gilt dafür eine Fünf-Prozent-Hürde; Parteien mit schwächerem Ergebnis können jedoch auch einziehen, wenn ihre Kandidaten in zwei Wahlkreisen jeweils die meisten Direktstimmen erhalten. Davon profitieren könnte Die LINKE, die es laut Prognose ansonsten rechnerisch nicht mehr in den Landtag schafft.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der Stimmabgabe mit seiner Frau Annett Hofmann Bild: picture alliance/dpa

Je nachdem, welche Parteien letztlich im Sächsischen Landtag vertreten sein werden und welche nicht, könnte als möglicher Koalitionspartner der CDU auch das BSW rechnerisch in Frage kommen.

Landtagswahlen erhöhen Druck auf Ampel-Koalition im Bund

In drei Wochen wird auch in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern gelten als wichtiger Stimmungstest vor den nächsten Bundestagswahlen, die regulär für den 28. September 2025 angesetzt sind.

Doch die Verluste für die Partner der derzeitigen Bundesregierung - SPD, Grüne sowie die liberale FDP, die dem neuen Thüringer Landtag wohl nicht mehr angehören wird - dürften den Druck auf die angeschlagene Koalition weiter erhöhen.