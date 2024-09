Landtagswahl in Brandenburg: SPD feiert "Aufholjagd"

Rund 2,2 Millionen Wahlberechtigte waren in Brandenburg aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schlossen um 18 Uhr (Ortszeit, MESZ). Mittlerweile liegt eine erste Hochrechnung des Instituts "infratest dimap" vor:

SPD (Sozialdemokraten): 31,2 %

AfD (Rechtspopulisten): 29,9 %

BSW ("Bündnis Sahra Wagenknecht"): 12,0 %

CDU (Christdemokraten): 11,9 %

Bündnis'90/Die Grünen: 5,0 %

Die Linke: 3,1 %

BVB/Freie Wähler: 2,6 %

Sonstige (incl. FDP): 4,3 %

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bezeichnete das Abschneiden seiner Sozialdemokraten als großen Erfolg. "Wir haben eine Aufholjagd hingelegt, wie es sie in der Geschichte unseres Landes noch niemals gegeben hat", erklärte Woidke bei der SPD-Wahlparty in Potsdam. "Es war ein hartes Stück Arbeit", betonte der 62-Jährige. "Unser Ziel war von Anfang an, zu verhindern, dass unser Land einen großen braunen Stempel kriegt."

Seit 2019 regiert Woidkes SPD in einem Dreierbündnis mit CDU und Grünen. Er hatte angekündigt, sein Regierungsamt abzugeben, falls die AfD ("Alternative für Deutschland") auf Platz eins landet. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 stellen durchweg die Sozialdemokraten die Ministerpräsidenten in Brandenburg.

Sollte sich die Hochrechnung bestätigen, könnte Woidke die Koalition mit CDU und Grünen wohl fortsetzen. Die AfD hat mangels Koalitionspartnern ohnehin kaum eine Chance, selbst zu regieren. Der Verfassungsschutz in Brandenburg stuft die Partei als "rechtsextremistischen Verdachtsfall" und ihren Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt als rechtsextrem ein. Auch deshalb haben alle anderen relevanten Parteien versichert, sie würden mit der AfD nicht zusammenarbeiten.

Eigentlich gilt bei Landtagswahlen in Deutschland - wie bei der Bundestagswahl - eine Fünf-Prozent-Hürde. Parteien und Vereinigungen erhalten nur dann Sitze im Parlament, wenn sie mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten haben. In Brandenburg reicht allerdings der Gewinn eines einzigen Direktmandats in einem Wahlkreis aus, damit die Partei - entsprechend ihrem Stimmenanteil - im Landtag in Potsdam vertreten ist. Diesmal könnten Grüne, Freie Wähler und Linke von der sogenannten Grundmandatsklausel profitieren.

Zu vergeben sind im Potsdamer Landtag üblicherweise 88 Sitze - durch "Überhang- und Ausgleichsmandate" könnten es bis zu 110 werden Bild: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte die SPD 26,2 Prozent der Stimmen geholt, die AfD belegte mit 23,5 Prozent Platz zwei. Für die CDU stimmen damals 15,6 Prozent, für die Grünen 10,8, für die Linke 10,7 und für die Freien Wähler 5,0 Prozent. Die liberale FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.

Viel Fläche, wenig Einwohner

Brandenburg ist das fünftgrößte deutsche Bundesland und mit einer Fläche von etwa 29.700 Quadratkilometern fast so groß wie Belgien. Allerdings leben dort nur knapp 2,6 Millionen Menschen - ein großer Teil der Fläche wird von Wäldern, Gewässern und Naturparks bedeckt. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 97,5 Milliarden Euro lag Brandenburg 2023 im Bundesländervergleich auf Rang elf (von 16). 2,4 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung wurden dort erbracht.

Trotzdem gilt die letzte Landtagswahl dieses Jahres als bundespolitisch wichtig. Die AfD hatte es sich zum Ziel gesetzt, mit einem Wahlsieg in Brandenburg die "Ampel-Koalition" (rot/grün/gelb) aus Sozialdemokraten, Grünen und FDP im Bund zu "zertrümmern". Die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz hoffte hingegen, nach schlechten Umfragewerten zumindest diese Hochburg zu halten und sich zu stabilisieren.

Bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September war die dort als "gesichert rechtsextrem" eingestufte AfD - erstmals in einem Bundesland - stärkste politische Kraft geworden. In Sachsen belegte die AfD vor drei Wochen Rang zwei hinter den Christdemokraten von Regierungschef Michael Kretschmer. Die Regierungsbildung gestaltet sich in beiden Bundesländern schwierig.

wa/haz/MM (dpa, rtr, afp)