Das Landesamt für Gesundheit und Soziales - oder kurz: Lageso - ist eine Landesbehörde in Berlin, die für das Gesundheitswesen, die Sozialdienste und die Leistungsvergabe für Asylbewerber zuständig ist.

Im Verlauf der Flüchtlingskrise standen ab Sommer 2015 täglich hunderte Flüchtlinge bei jeder Witterung oft tagelang vor dem Lageso an, was in den Medien und der Politik auf heftige Kritik stieß.