Lage in Guinea-Bissau "unter Kontrolle"

Bei einem "gescheiterten Angriff auf die Demokratie" in Guinea-Bissau seien viele Sicherheitskräfte getötet worden, teilte Staatschef Umaro Sissoco Embalo in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mit. "Die Situation ist unter Kontrolle", versicherte er am späten Dienstagabend. Nach seinen Angaben hatte es zuvor einen fünfstündigen Schusswechsel in der Nähe eines Regierungsgebäudes gegeben, wo Embalo gerade eine Kabinettssitzung leitete. Einige Angreifer seien festgenommen worden.

"Völlig inakzeptabel"

Die Kabinettssitzung in der Hauptstadt Bissau diente der Vorbereitung eines Gipfels der regionalen Staatengemeinschaft Ecowas zum jüngsten Militärputsch in Burkina Faso. Die Ecowas verurteilte denn auch umgehend den Coup-Versuch in Guinea-Bissau. Die Afrikanische Union (AU) zeigte sich ebenfalls zutiefst besorgt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief zur "Achtung der demokratischen Institutionen" des Landes auf, wie ein Sprecher der Vereinten Nationen mitteilte. Staatsstreiche seien "völlig inakzeptabel".

Soldat auf Patrouille im Regierungsviertel von Bissau

Guinea-Bissau mit seinen etwa zwei Millionen Einwohnern liegt im Westen Afrikas zwischen Senegal und Guinea. Seine Geschichte ist geprägt von politischen Umstürzen: Seit es 1974 von Portugal unabhängig wurde, gab es vier Putsche, den letzten im Jahr 2012, sowie eine Reihe von Putschversuchen. Das Land leidet unter massiver Korruption und gilt als Drehscheibe für den Kokainhandel zwischen Lateinamerika und Europa.

Der ehemalige General Embalo regiert Guinea-Bissau seit Anfang 2020. Der Amtsantritt des 49-Jährigen war umstritten und von anhaltenden Protesten begleitet.

"Ansteckungsgefahr"

Die Ereignisse vom Dienstag erinnern an die Putschserie, die seit 2020 Westafrika erschüttert: In Mali putschte die Armee im August 2020 und erneut im Mai 2021, in Guinea im September 2021 und in Burkina Faso übernahmen Militärs im Januar 2022 die Macht. "Es fällt immer schwerer, nicht an eine Ansteckungsgefahr bei Coups zu glauben", sagte Eric Humphrey-Smith, Analyst bei der Risikoberatung Verisk Maplecroft.

