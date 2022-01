Lage auf Tonga weiter extrem angespannt

Tonga: Erste Luftbilder zeigen Ausmaß der Zerstörung

Kentern in mehr als 10.000 km Entfernung

Rund um den Pazifik waren Küstenbewohner nach dem Vulkanausbruch in Alarmbereitschaft. Japan rief 230.000 Menschen in acht Präfekturen auf, sich in Sicherheit zu bringen. In der japanischen Präfektur Kochi in Muroto kenterten Boote im Hafen - vermutlich eine direkte Auswirkung der sich ausbreitenden Welle. Aber nicht nur in Japan waren die Folgen der Eruption direkt zu spüren.