Lützerath: Bilder einer Räumung

Nervenprobe

Die Hartnäckigkeit der Aktivisten erschwert die Räumungsaktion an allen Orten: Bereits in der Nacht zu Mittwoch waren Beamte mehrere Stunden damit beschäftigt, eine Aktivistin aus einem Autowrack zu befreien, das als Hindernis aufgebaut worden war. Die Frau hatte sich in dem Wrack verschanzt und ihre Füße in den Weg zementiert.