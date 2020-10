Länderspiel gegen Türkei in Köln vor fast leeren Rängen

Maximal 300 Zuschauer dürfen das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei an diesem Mittwoch (Anstoß 20.45 Uhr MESZ, ab 20.30 Uhr im DW-Liveticker) im Kölner Stadion live mitverfolgen. Das teilte die Stadt Köln mit. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag mit 38,6 neuen Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner weiter über dem vom Land Nordrhein-Westfalen festgelegten Grenzwert von 35.

DFB-Chef Keller: "Sehr schade"

"Wir waren voller Hoffnung auf Fans bei unseren Länderspielen in Köln", sagte Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds (DFB): "Die Infektionszahlen belegen aber, dass die Krise keinesfalls überstanden ist und wir weiterhin sehr diszipliniert und verantwortungsvoll handeln müssen. Deshalb ist es sehr schade, aber die richtige Entscheidung." Der DFB hatte ursprünglich für das Spiel gegen die Türkei 9200 Freikarten verteilen wollen - als Dankeschön für alle, "die sich in der Corona-Pandemie für andere eingesetzt und nicht nur an sich gedacht haben", wie es hieß.

Der 1. FC Köln hatte wegen des hohen Inzidenz-Wertes in der Stadt sein Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) ebenfalls vor nur 300 Zuschauern ausgetragen müssen. Am 13. Oktober tritt die Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Schweiz erneut in Köln an. Die Stadt erklärte, sie sei auf "steigende Infektionszahlen" vorbereitet.

sn/asz (sid, dpa)