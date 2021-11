Kylie Minogue ist eine australische Popsängerin, die mit Hits wie "I Should Be So Lucky" und "I Can't Get You Out Of My Head" weltberühmt wurde.

Geboren wurde Kylie Minogue am 28. Mai 1968 in Melbourne, Australien. Bekannt wurde sie mit der australischen TV-Serie "The Henderson Kids"; Weltruhm erlangte sie Ende der 1980er Jahre mit ihrer Rolle in der TV-Soap "Neighbours" und gleichzeitig mit ihren ersten Songs, die vom bitischen Produzententeam Stock Aitken Waterman produziert wurden. 2005/2006 kämpfte sie gegen eine schwere Brustkrebserkrankung. Im Frühling 2018 erschien ihr 14. Studioalbum "Golden".