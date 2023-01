Kuba: Wenn der Strom wegbleibt

Abendessen bei Kerzenschein

Tania Borges Sanchez muss zum Abendessen der Familie oft Kerzen anzünden, weil der Strom zu jeder Stunde ausfallen kann. Und natürlich ist das nicht so romantisch, wie es klingen mag. Besonders im Osten Kubas fällt der Strom oft für 12 bis 18 Stunden aus. Das stört das Leben in mannigfaltiger Art - da müssen sich die Menschen schon was einfallen lassen.