Ein Junge steht auf einem zerstörten russischen Panzer in Kyjiw. Nach Angaben der Kinderrechtsorganisation Save the Children sind seit Beginn des Krieges mehr als 500.000 Kinder in der Ukraine geboren worden. "Viele dieser Babys und Kleinkinder kennen nichts anderes als ein Leben inmitten von Gewalt, Stress und humanitärer Not", erklärt Save the Children.