Krieg gegen die Ukraine dominiert EU-Gipfel

Der ukrainischen Armee geht allmählich die Munition aus, die sie benötigt, um sich gegen die russischen Angreifer zu verteidigen. Die EU will für Nachschub sorgen, und so beraten die Staats- und Regierungschefs am ersten Gipfeltag über ein milliardenschweres Munitionspaket für die Ukraine.