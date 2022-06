Kreativer Protest beim G7-Gipfel

Klasse statt Masse

"Es gibt kein ruhiges Hinterland", steht auf dem Plakat eines Demonstrations-Teilnehmers. Tatsächlich blieb der Protest am Wochenende aber überschaubar: Zur Demo in München kamen etwa 4000 bis 6000 Teilnehmende; die Veranstaltenden hatten mit bis zu 20.000 gerechnet. Vor sieben Jahren, als bereits einmal ein G7-Treffen in Elmau stattfand, kamen sehr viel mehr Menschen zu ähnlichen Aktionen.