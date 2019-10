Kramp-Karrenbauers Syrien-Vorschlag überrascht politischen Partner

"Mein Vorschlag ist, dass wir eine international kontrollierte Sicherheitszone einrichten unter Einbeziehung der Türkei und unter Einbeziehung von Russland", sagte Annegret Kramp-Karrenbauer im Interview mit der Deutschen Welle.

Deutschland solle gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien und unter Berücksichtigung Russlands und der Türkei diesen Vorschlag erarbeiten, so die Ministerin. "Wir sollten überlegen, ob wir für diesen Prozess möglicherweise einen Sonderbeauftragten einsetzen." Der Prozess könne von einer Konferenz begleitet werden. "Ich glaube, das wäre eine starke politische und diplomatische Antwort der Europäer in der NATO." Eine Beteiligung des NATO-Partners USA erwähnte Kramp-Karrenbauer nicht.

SMS an Auswärtiges Amt

Mit diesem Vorschlag sorgte die Verteidigungsministerin für einen Paukenschlag. Aus dem von SPD-Außenminister Heiko Maas geführten Auswärtigen Amt hieß es, es bestehe Diskussionsbedarf. Die CDU-Chefin hatte Maas vor ihren öffentlichen Äußerungen laut eigener Aussage per SMS informiert.

Er sei überrascht vom Vorstoß der Bundesverteidigungsministerin, sagte der SPD-Verteidigungsexperte Fritz Felgentreu im Deutschlandfunk. Die Forderung nach einer international kontrollierten Schutzzone in Nordsyrien sei mit seiner Partei nicht abgesprochen gewesen. "Dass wir in Deutschland darüber diskutieren, was wir in Syrien tun können, ist nicht illegitim“, erklärte der SPD-Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Schließlich habe die Terrormiliz IS Menschen in Europa in Gefahr gebracht. Man befinde sich gerade in der Frühphase einer Diskussion. "Am Ende muss die Bundesregierung geschlossen handeln.“

Bundeswehr an der Belastungsgrenze?

Wie die Beteiligung von Deutschland konkret aussehen würde, müsse noch geklärt werden, so Felgentreu. Er wisse zum Beispiel nicht, wo die Soldaten für einen möglichen Einsatz herkommen sollten. Die Bundeswehr sei darauf nicht vorbereitet – sie befinde sich derzeit an ihrer Belastungsgrenze. Auch müsse eine völkerrechtliche Grundlage für einen Einsatz geschaffen werden.

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour kritisierte den Vorstoß Kramp-Karrenbauers. "Halbgare Vorschläge für das internationale Parkett zu machen, ohne diese mit dem Außenminister abzusprechen, beschädigt Deutschlands Ruf als zuverlässigen Partner", sagte Nouripour. Die Ministerin verfestige den Eindruck, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Deutschland mit Flüchtlingen erpressen könne.

Rückhalt von der Unionsfraktion

Rückhalt bekommt die Verteidigungsministerin erwartungsgemäß von der Spitze der Unionsfraktion. Ihr außenpolitischer Sprecher Jürgen Hardt erklärte, die weitere Entwicklung in Syrien habe unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit und Stabilität Europas. “Gerade nachdem die USA auf ihre gestaltende Kraft in Syrien verzichtet haben, ist es nur folgerichtig, dass Europa sich stärker einbringt.“ Kramp-Karrenbauer ziele mit ihrem Vorstoß genau auf diese Rolle Europas. In engem Schulterschluss mit den europäischen Partnern müsste eine Initiative in den Vereinten Nationen auf den Weg gebracht werden.

Hardt betonte, dass dafür auch Gespräche mit Russland geführt werden sollten, “das Mitverantwortung für das tausendfache Leid in Syrien trägt“. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion sieht Deutschland in einer aktiven Rolle. Wenn es zu einer solchen Schutzzone komme, dann müsse diese auch durchgesetzt werden. "Das bedeutet, Deutschland kann nicht an der Seite stehen, sondern muss sich aktiv beteiligen.“

Deutschland in aktiver Rolle

Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Bömer. Es werde oft beklagt, dass Deutschland bei internationalen Krisen nur zuschaue, sagte er. Insofern gehe Kramp-Karrenbauer mit ihrem Vorschlag einen mutigen Schritt in die richtige Richtung. Grosse-Bömer verwies auch auf die gewachsene Verantwortung Europas.

Der frühere NATO-General Harald Kujat begrüßte die Idee grundsätzlich. "Frau Kramp-Karrenbauer sagt aber, die Türkei soll mit einbezogen werden. Das würde ich ablehnen", sagte er im NDR. Sollte es zu einem Einsatz kommen, müsste sich Deutschland laut Kujat daran beteiligen. Das stehe völlig außer Frage. Der richtige Adressat für diese Maßnahme wäre die NATO.

Die Bundesregierung hat den Einmarsch türkischer Truppen in der nordsyrischen Region für völkerrechtswidrig erklärt. Die Situation in Nordsyrien betreffe "unmittelbar die Sicherheitsinteressen Europas und auch unmittelbar die Sicherheitsinteressen Deutschlands", sagte die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer im DW-Interview.

"Eine starke europäische Initiative"

Eine solche Sicherheitszone, so Kramp-Karrenbauers Plan, solle das Ziel haben, den seit der türkischen Offensive in Nordsyrien zum erliegen gekommenen Kampf gegen den islamistischen Terror wieder aufzunehmen. "Dazu bedarf es aus meiner Sicht einer starken europäischen Initiative."

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits ein gemeinsames Treffen mit Frankreich, Großbritannien und der Türkei vorgeschlagen. Kramp-Karrenbauer forderte, dass der deutsch-französische Verteidigungsrat unter Einbezug der Briten Details ausarbeiten soll.

Russlands Einfluss in Syrien berücksichtigen

Parallel will die Ministerin sowohl die Türkei als auch Russland aktiv in Ihre Pläne einbeziehen. "Russland ist einer der wichtigsten Akteure in Syrien", sagte Kramp-Karrenbauer. "Das kann einem gefallen oder nicht, aber es ist ein Fakt und damit müssen wir umgehen."

Sie wolle Deutschlands derzeitigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für Verhandlungen ebenso nutzen, wie bilaterale Gespräche mit beiden Seiten. "Die Alternative dazu wäre jetzt als Europäer und auch als NATO einfach zuzuschauen wie mögliche Gespräche zwischen der Türkei und Russland weiterlaufen."

Bundeswehr-Beteiligung nicht ausgeschlossen

Ob und wie Soldaten der deutschen Bundeswehr in der von ihr vorgeschlagenen Schutzzone zum Einsatz kommen sollten, darauf wollte sich die Verteidigungsministerin nicht festlegen: "Die Frage, wie wir als Deutschland politisch damit umgehen und was das möglicherweise für die Bundeswehr bedeutet, ist eine Frage, die im Bundestag entschieden werden muss."

Innerhalb ihrer Partei sei sich die CDU-Chefin der Unterstützung für diesen Vorschlag sicher. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sie vorab über ihren Vorschlag informiert. "Es wird sicherlich auch eine Diskussion innerhalb der Regierung sein", sagte sie im Hinblick auf den Koalitionspartner SPD. "Aber man kann nicht nur darüber sprechen, dass Europa kein Zaungast sein darf", man müsse dann auch mit eigenen Vorschlägen die Diskussion anstoßen.